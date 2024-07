Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz: Giertych zrobił sobie żarty z premiera

Dr Ewa Pietrzyk Zieniewicz był gościem w programie "Express Biedrzyckiej". Ekspertka odniosła się do zachowania Romana Giertycha, który nie zagłosował ws. depenalizacji aborcji. Co to może oznaczać dla rządzącej koalicji, która przegrała głosowanie?