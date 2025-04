Dożywotnie więzienie za śmiertelny wypadek po pijanemu? Polacy postawili sprawę jasno

Warzecha porównuje Bodnara do Dzierżyńskiego. W „Rozjeździe” padły najmocniejsze słowa o komisji rządu

Dożywocie za śmierć niewinnej osoby

Aktualnie, jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca, który był pod wpływem alkoholu podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8. To bardzo niska kara, dla kogoś, kto z premedytacją wsiadł do auta nie mając nad nim kontroli. Czy za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu powinna grozić kara dożywocia? Takiego wymiaru kary chce aż 72 proc. Polaków - wynika z sondażu dla „Super Expressu”.

Rząd reaguje w sprawie śmierci 14-latka na przejściu. Zmiany w przepisach już na dniach

Ministerstwo proponuje "zabójstwo drogowe"

- Być może parlament powinien się zastanowić nad takim rozwiązaniem dla sprawców wypadków. Ostatecznie o karze będzie decydował sąd – uważa poseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk (69 l.). Z kolei poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.) przypomina, że resort sprawiedliwości chce wprowadzić do kodeksu pojęcie "zabójstwa drogowego". - Jeżeli śmierć będzie spowodowana przez kogoś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, sprawcy będzie groziło od 12 lat więzienia do dożywocia – podkreśla Zembaczyński.

Sondaż wykonano w dniach 31 marca – 1 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.

