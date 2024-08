Atak rakietowy w Libanie. Co z polskimi żołnierzami? Dowództwo Operacyjne wydało komunikat

Rzecznik PiS odnosi się do awantury pod pomnikiem Smoleńskim. "Wielokrotnie naruszono nietykalność naszych posłów"

Jak poinformowały w niedzielę (11 sierpnia) media, w nalocie rakietowym w południowym Libanie uszkodzony został pojazd należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych; podróżowało nim w sumie ośmiu żołnierzy: sześciu Irlandczyków i dwóch Polaków.

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących ataku rakietowego w rejonie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że: - Żaden z polskich żołnierzy biorący udział we wspólnym patrolu nie odniósł obrażeń. Zaznaczono, że "Obaj żołnierze PKW UNIFIL bezpiecznie powrócili do bazy".

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że "Sytuacja bezpieczeństwa w rejonie stacjonowania PKW UNIFIL jest monitorowana w sposób ciągły, a obowiązujące środki bezpieczeństwa dostosowywane są do bieżącej sytuacji operacyjnej".

Według irlandzkiego nadawcy publicznego RTE "atak rakietowy miał miejsce w sobotę wieczorem w południowym Libanie, a konwój ONZ o włos uniknął uderzenia".

