Dowództwo Operacyjne ostrzega! Z samego rana Rosja uderzyła po raz kolejny

Z samego Rana Dowództwo Operacyjne poinformowało Polaków o działaniach, jakie zostały podjęte w związku z atakiem Rosji.

Dodało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Do rosyjskiego ataku na Telegramie odniósł się Wołodymyr Zełenski. Niestety, nie obyło się bez ofiar.

Rosjanie uderzyli w Odessę w piątek wieczorem. W godzinach nocnych Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała o siedmiu osobach rannych.

Donald Tusk przybędzie do Brukseli w niedzielę późnym popołudniem, dzień przed rozpoczęciem jednodniowego szczytu zaplanowanego na poniedziałek 3 lutego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa Rady Europejskiej Antonio Costę polski premier "ściśle współpracował" z nim w organizacji szczytu. Początkowo unijni przywódcy mieli spotkać się w kompleksie Chateau de Limont w okolicach Liege, jednak ostatecznie spotkanie przeniesiono do Palais d'Egmont położonego w samej Brukseli. Zwieńczeniem szczytu ma być zaplanowana na późny wieczór konferencja prasowa. Fakt, że mimo polskiej prezydencji nieformalny szczyt nie odbywa się w Polsce, wywołał krytykę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucali rządowi "odpuszczenie" prezydencji i "oddanie jej" Brukseli. Przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali jednak, że sama lokalizacja jest kwestią drugorzędną, zaś najważniejsze jest omówienie kluczowych dla Polski spraw, a taką jest właśnie bezpieczeństwo. W szczycie oprócz przywódców "27" uczestniczyć będzie szef NATO Mark Rutte oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "To jest o tyle znaczące, że o bezpieczeństwie chcemy rozmawiać także w kontekście współpracy Unii i NATO" - zwracał uwagę w zeszłym tygodniu wiceminister w KPRM Ignacy Niemczycki, referując na posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE najważniejsze kwestie, które zostaną omówione na szczycie. Ze względu na nieformalny charakter szczyt nie zakończy się przyjęciem konkluzji. Przywódcy mają przeprowadzić jednak "przekrojową dyskusją" na temat zwiększenia odpowiedzialności Europy za jej bezpieczeństwo. "Intencją przewodniczącego Rady Europejskiej jest określenie kierunków w trzech obszarach. Po pierwsze chodzi o wyznaczenie obszarów, w których unijne państwa członkowskie chcą rozwijać współpracę wojskową, po drugie - o gotowość państw do zwiększenia finansowania obronności, po trzecie - o możliwość pogłębiania partnerstw. Z uwagi na obecność gości możemy sobie powiedzieć, że chodzi przed wszystkim o relacje Unia-NATO oraz Unia-Zjednoczone Królestwo" - zapowiadał Niemczycki. Jak wskazał, celem Polski jest zachęcenie wszystkich państw członkowskich do wydatkowania na obronność min. 2 proc. PKB, a optymalnie - 3 proc. "Wiecie państwo, że te postępy są widoczne, lecz nie u wszystkich, a skala i tempo tej poprawy nie zawsze są adekwatne do skali zagrożeń" - powiedział wiceminister. Problemy z osiągnięciem progu 2 proc. PKB na obronność mają m.in. kraje południowej Europy - Włochy, Portugalia i Hiszpania. W tym tygodniu hiszpański premier Pedro Sanchez mówił o zamiarze osiągnięcia rekomendowanego przez NATO progu do 2029 r. Niemcom, którzy do niedawna również znajdowali się pod progiem, udało się go osiągnąć po raz pierwszy w 2024 r. Presja na to, by zwiększać wydatki na obronność, wynika nie tylko z toczącej się wojny w Ukrainie, ale również ze zmiany na stanowisku prezydenta USA - Donald Trump jeszcze jako prezydent elekt wysunął bowiem żądanie, by państwa NATO zwiększyły wydatki na zbrojenia z obecnych 2 do 5 proc. PKB. Polsce, która od początku stycznia do końca czerwca tego roku przewodzi pracom w Radzie Unii Europejskiej, zależy również na tym, by unijne środki współfinansowały powstającą na jej wschodniej granicy Tarczę Wschód. Rząd argumentuje, że skoro system umocnień powstaje na granicy będącej zewnętrzną granicą Unii, to Polska nie powinna finansować go samodzielnie. Nie jest jednak spodziewane, by decyzja w tej sprawie miała zapaść na lutowym szczycie.