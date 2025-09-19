Dowództwo Generalne: "Podczas szkolenia zginęło dwóch żołnierzy"

Tragiczny wypadek podczas szkolenia. Nie żyje dwóch żołnierzy

Tragiczne wieści w piątkową noc. Około godz. 23 19 września Dowództwo Generalne poinformowało, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. "Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania specjalnej komisji".

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X. Jak przekazano, rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wszechstronnym wsparciem. "Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalna komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia” - podano.