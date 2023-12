Tyle wynosi emerytura Tuska i Kaczyńskiego z ZUS. Można pozazdrościć!

Lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, ma dożywotnio zapewniony szeroki strumień gotówki. Każdego miesiąca inkasuje z Komisji Europejskiej świadczenie w wysokości ponad 23 tysięcy złotych, do tego dochodzi godna emerytura z ZUS i zdecydowanie skromniejsza z Belgii. Łącznie to prawie 28 tysięcy złotych. Do tego dochodzą oczywiście poselskie uposażenie i pensja, a wkrótce pewnie też premierowska pensja. Szefa PO przebija Czesław Siekierski z PSL, typowany na ministra rolnictwa. Głownie dlatego, że pracując w Parlamencie Europejskim zdecydował się na dodatkowe emerytalne ubezpieczenie. Teraz czerpie z tego potężne profity. Łącznie z krajowym świadczeniem otrzymał w ubiegłym roku prawdziwą fortunę, bo około 390 tysięcy złotych. Nie do pogardzenia są też świadczenia Bolesława Piechy (69 l.) z PiS. Pieniądze z Parlamentu Europejskiego i lekarska emerytura wystarczą z pewnością na bardzo dostatnie życie. Powodów do narzekania nie mają też tacy polityczni emeryci jak Jarosław Kaczyński (74 l.). Krzysztof Tchórzewski (73 l.), Antoni Macierewicz (75 l.), czy Bogusław Wołoszański (73 l.). Warto pamiętać, że oni wszyscy, mimo potężnych świadczeń każdego roku otrzymują też 13 emeryturę.

Czesław Siekierski

Emerytura z ZUS: 130 tysięcy

Emerytura z UE: 258 tysięcy

Donald Tusk

Emerytura z ZUS: 52 tysiące złotych

Emerytura z UE: 285 tysięcy złotych

Bolesław Piecha

Emerytura z ZUS: 65 tysięcy złotych

Emerytura z UE: 78 tysięcy złotych

Krzysztof Tchórzewski

Emerytura z ZUS: 147 tysięcy złotych

Jarosław Kaczyński

Emerytura z ZUS: 96,7 tysięcy złotych

Antoni Macierewicz

Emerytura z ZUS: 95 tysięcy złotych

Bogusław Wołoszański

Emerytura z ZUS: 90,8 tysięcy złotych

Apoloniusz Tajner

Emerytura z ZUS: 77 tysięcy złotych

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.