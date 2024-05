i Autor: PAP/Radek Pietruszka

Wspomniał o Kamińskim i Wąsiku

Doradca prezydenta zabrał głos ws. Marcina Kierwińskiego. Jasne stanowisko

O Marcinie Kierwińskim jest głośno od 4 maja, kiedy to wygłosił wzbudzające kontrowersje przemówienie z okazji Dnia Strażaka. Wiele osób zarzuca, że był wtedy pod wpływem alkoholu, a polityk w odpowiedzi pokazał negatywny wynik badania alkomatem. To jednak nie ucięło wszystkich spekulacji. Teraz do sprawy odniósł się doradca prezydenta RP Łukasz Rzepicki.