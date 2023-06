Marek Sawicki apeluje: Donaldzie, mniej awantur, więcej programu

- Kurs kolizyjny, który wybrała Trzecia Droga jest szkodliwy dla nas wszystkich - mówił m.in. ostatnio w radiowym wywiadzie Jan Grabiec z PO. - Budujemy Trzecią Drogę i idziemy własnym torem na wybory, bez Tuska i PO - zdecydowanie deklaruje poseł ludowców Marek Sawicki.

Sawicki: "Niech Tusk nas zostawi w spokoju"

- Nikt nas już więcej nie zagłuszy. Tej siły, tej fali nikt już nie zatrzyma - mówił Tusk na wiecu w Poznaniu. Jak się wydaje, wciąż marzy o wspólnej liście opozycji. - My nie przeszkadzamy i nie zaczepiamy Tuska ani KO i prosimy bardzo, aby oni również nas zostawili w spokoju - mówi tymczasem Marek Sawicki. - Jeśli komuś się wydaje, że odsunie PiS od władzy bez silnej Trzeciej Drogi, to się myli - przekonuje i przestrzega, że to tylko wzmocni Konfederację, która będzie rządzić z PiS. - Oczekuję od Tuska jasnych deklaracji, jak ułoży Polskę po wyborach, a nie to, jak zdominuje opozycję. Niech Tusk nie bawi się w misjonarza - mówi nam były minister rolnictwa w rządzie PO-PSL, a dziś poseł ludowców Marek Sawicki.

