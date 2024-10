Wrzosek: Ziobro kreuje się na ofiarę licząc, że zapomnimy co zrobił

Na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) premier Dondal Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz obserwowali ćwiczenia w zakresie testowania elementów do budowy Tarczy Wschód. Na briefingu prasowym szef rządu powiedział, że cieszy się, iż "Tarcza Wschód rusza tak na serio". - Jest to wspólne przedsięwzięcie, nie tylko polskie, ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony - zaznaczył przypominając, że w projekt zaangażowana jest również Finlandia. - Cieszę się, że już stało się faktem, że współpracują z nami przy Tarczy Wschód także Brytyjczycy, Amerykanie są gotowi - dodał.

Podkreślił przy tym, że spora część infrastruktury będzie miała charakter cywilny. - Na to wszystko także będą środki europejskie, nie tylko krajowe. Będę o tym w najbliższych dniach i tygodniach rozmawiał w Brukseli - zapowiedział Tusk. Podkreślił również, że program Tarcza Wschód jest dla rządu zadaniem priorytetowym, a przedsięwzięcie jest "obliczone na lata". - Te wszystkie ćwiczenia, instalacje, miliardy, jakie tutaj wydamy, zapory, drony - to wszystko ma służyć temu, żeby tutaj potencjalny przeciwnik nie odważył się wkroczyć. Traktujmy to jako inwestycję w pokój i w bezpieczeństwo, a nie w takie, ot, ćwiczenia wojenne - przekonywał.

Jak dodał, głównym zadaniem programu jest na tyle skutecznie odstraszyć potencjalnego przeciwnika, "żeby wojny tu nie było". - W tym sensie to jest stricte pokojowe zadanie - podkreślił. Według premiera, ważny jest nie tylko element odstraszania, ale uniknięcia jakiegokolwiek zaskoczenia. Zaznaczył, że "ten problem pełnej kontroli Polski nad swoimi terenami, nad bezpieczeństwem, nad granicą będzie się przewijał przez wszystkie nasze działania". Premier podziękował także wiceministrowi obrony narodowej Cezarowi Tomczykowi - odpowiedzialnemu za program - za to, że "przeszliśmy od słów do czynów".

🎥 "Tarcza Wschód" to wspólne przedsięwzięcie, które nie ogranicza się wyłącznie do Polski, lecz łączy wysiłki również Państw Bałtyckich oraz sił brytyjskich i amerykańskich - Premier @DonaldTusk ⤵️ pic.twitter.com/J4QZahj5i2— Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 14, 2024

