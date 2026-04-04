Donald Tusk wybiera się do Azji! Ujawniono nieoficjalne plany

Sara Osiecka
2026-04-04 13:58

W dniach 12-13 kwietnia premier Donald Tusk złoży wizytę w Korei Południowej, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju. Celem rozmów ma być pogłębienie współpracy w obszarach zbrojeniowym i energetycznym. Według nieoficjalnych informacji, polityk uda się również do Japonii. Wizyty te mają miejsce w kontekście globalnego kryzysu paliwowego, zaostrzonego przez wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Donald Tusk

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Donald Tusk
  • W dniach 12-13 kwietnia premier spotka się z prezydentem Korei Południowej, a według nieoficjalnych informacji, następnie uda się do Japonii.
  • Rozmowy w Seulu mają koncentrować się na tych dwóch kluczowych obszarach, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnego globalnego kryzysu paliwowego.
  • Zamknięcie cieśniny Ormuz przez Teheran spowodowało znaczne turbulencje na światowym rynku paliw, a podróże premiera Tuska mogą być próbą zabezpieczenia dostaw energii i wzmocnienia pozycji Polski w obliczu tych wyzwań.

Informację o nadchodzącej wizycie premiera Tuska w Korei Południowej przekazali przedstawiciele władz tego kraju, na których powołuje się agencja Reutera. Planowane spotkanie z przywódcą Korei Południowej, Lee Dze Mjungiem, ma odbyć się w Seulu. Jak wynika z doniesień reportera Polsat News, Tomasza Sajewicza, kluczowymi tematami rozmów będą współpraca zbrojeniowa oraz kwestie dotyczące paliw energetycznych. Te obszary nabierają szczególnego znaczenia w obliczu obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i wynikającego z niej kryzysu paliwowego.

Nieoficjalne plany

Według nieoficjalnych ustaleń Tomasza Sajewicza, przekazanych dla IAR i Polskiego Radia, kolejnym przystankiem w azjatyckiej podróży szefa polskiego rządu ma być Japonia. Szczegóły dotyczące tej wizyty nie zostały jeszcze ujawnione.

Warto przypomnieć, że Korea Południowa jest jednym z krajów, które wprowadziły ograniczenia w eksporcie paliw. Z kolei Japonia aktywnie wspiera w tym zakresie państwa o niższych dochodach w regionie. Globalny rynek paliwowy doświadcza znaczących turbulencji po zamknięciu cieśniny Ormuz przez Teheran. Cieśnina ta, kluczowa dla światowego handlu, odpowiadała za przepływ 20% światowej ropy naftowej i 20% skroplonego gazu ziemnego. Blokada tego szlaku morskiego wywołała globalny kryzys paliwowy i gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. Wizyty premiera Tuska w Korei Południowej i Japonii mogą zatem być próbą zabezpieczenia dostaw energii i wzmocnienia współpracy w obliczu tych wyzwań.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

Donald Tusk, 1994r.
Galeria zdjęć 30
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK