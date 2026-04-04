Donald Tusk wybiera się do Azji! Ujawniono nieoficjalne plany

W dniach 12-13 kwietnia premier spotka się z prezydentem Korei Południowej, a według nieoficjalnych informacji, następnie uda się do Japonii.

Rozmowy w Seulu mają koncentrować się na tych dwóch kluczowych obszarach, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnego globalnego kryzysu paliwowego.

Zamknięcie cieśniny Ormuz przez Teheran spowodowało znaczne turbulencje na światowym rynku paliw, a podróże premiera Tuska mogą być próbą zabezpieczenia dostaw energii i wzmocnienia pozycji Polski w obliczu tych wyzwań.

Informację o nadchodzącej wizycie premiera Tuska w Korei Południowej przekazali przedstawiciele władz tego kraju, na których powołuje się agencja Reutera. Planowane spotkanie z przywódcą Korei Południowej, Lee Dze Mjungiem, ma odbyć się w Seulu. Jak wynika z doniesień reportera Polsat News, Tomasza Sajewicza, kluczowymi tematami rozmów będą współpraca zbrojeniowa oraz kwestie dotyczące paliw energetycznych. Te obszary nabierają szczególnego znaczenia w obliczu obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i wynikającego z niej kryzysu paliwowego.

Nieoficjalne plany

Według nieoficjalnych ustaleń Tomasza Sajewicza, przekazanych dla IAR i Polskiego Radia, kolejnym przystankiem w azjatyckiej podróży szefa polskiego rządu ma być Japonia. Szczegóły dotyczące tej wizyty nie zostały jeszcze ujawnione.

Warto przypomnieć, że Korea Południowa jest jednym z krajów, które wprowadziły ograniczenia w eksporcie paliw. Z kolei Japonia aktywnie wspiera w tym zakresie państwa o niższych dochodach w regionie. Globalny rynek paliwowy doświadcza znaczących turbulencji po zamknięciu cieśniny Ormuz przez Teheran. Cieśnina ta, kluczowa dla światowego handlu, odpowiadała za przepływ 20% światowej ropy naftowej i 20% skroplonego gazu ziemnego. Blokada tego szlaku morskiego wywołała globalny kryzys paliwowy i gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. Wizyty premiera Tuska w Korei Południowej i Japonii mogą zatem być próbą zabezpieczenia dostaw energii i wzmocnienia współpracy w obliczu tych wyzwań.

