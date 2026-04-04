Rankiem w Wielką Sobotę Donald Tusk dodał nagranie. Mówi o wojnie i Czesławie Niemenie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-04-04 10:12

W Wielką Sobotę premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie z życzeniami dla Polaków. Szef rządu, nawiązując do kultowego utworu Czesława Niemena, odniósł się do niepokojów współczesnego świata - od kryzysu demokracji po trwające konflikty zbrojne.

Autor: Piotr Stańczak Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej jesienią 2023 roku gościł m.in. w Skarżysku-Kamiennej.
  • Premier Tusk rozpoczął wystąpienie od cytatu z "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena, aby oddać dynamikę obecnych czasów charakteryzujących się chaosem i nieprzewidywalnością. 
  • W swoim przemówieniu Tusk odniósł się do wojny za wschodnią granicą, nazywając ją "niezmiennym złem" i wskazując na "nowy nieład" budzący lęk w społeczeństwie. 
  • Mimo poważnego tonu, orędzie premiera zakończyło się optymistycznym przesłaniem, nawiązującym do dalszej części piosenki Niemena o "ludziach dobrej woli". 

Premier rozpoczął swoje wystąpienie od mocnego akcentu kulturowego, cytując utwór "Dziwny jest ten świat". Według Donalda Tuska słowa te idealnie oddają dynamikę obecnych czasów, w których "każdy dzień przynosi nowe niespodzianki", a stabilny dotąd ład ustępuje miejsca chaosowi.

Dziwny jest ten świat. Słowa słynnej piosenki Czesława Niemena mogą być mottem dla czasu, w którym żyjemy. Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów. Bo rzeczywiście, każdy dzień przynosi nowe niespodzianki. Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowanie autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład – mówił premier, wskazując na globalne zagrożenia dla fundamentów wspólnoty politycznej.

Wojna jako "niezmienne zło"

W życzeniach nie zabrakło odniesienia do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Szef rządu podkreślił, że mimo zmieniającego się świata, jedna rzecz pozostaje tragicznie stała: wojna, którą nazwał "niezmiennym złem". Przyznał, że rodzący się na naszych oczach "nowy nieład" budzi uzasadniony lęk zarówno wśród starszych, jak i młodszych obywateli. Mimo poważnego tonu, orędzie premiera zakończyło się optymistycznym przesłaniem. Tusk przypomniał dalszą część tekstu Niemena, wyrażając głęboką wiarę w siłę społeczeństwa.

Ten nowy ład, a raczej nieład, rodzący się na naszych oczach, zaskakuje i niepokoi w równym stopniu starszych i młodszych z nas. I dlatego dziś, szczególnie dziś, właśnie w te święta, popatrzmy na siebie i przypomnijmy dalszy ciąg tej piosenki: ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni nie traćcie wiary w samych siebie, w swoich bliskich i w swój kraj. Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie - mówił. 

Przesłanie premiera

Wystąpienie Donalda Tuska wpisuje się w trudny moment geopolityczny. Premier rzadko ogranicza się do czysto kurtuazyjnych życzeń, często wykorzystując okazje świąteczne do budowania narracji opartej na bezpieczeństwie i odporności społecznej. Wybór piosenki Niemena jako symbolu walki o prawdę i dobro ma na celu zintegrowanie Polaków wokół wspólnych wartości w obliczu zewnętrznych zagrożeń.

