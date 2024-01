Donald Tusk w przemówił w Sejmie. Zdradził, co usłyszał od Kaczyńskiego!

Donald Tusk stosunkowo rzadko zabiera głos w Sejmie. Tym razem jednak premier postanowił nawiązać do słów Iwony Hartwich, przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, która wcześniej odczytała projekt obywatelskiej ustawy o rencie socjalnej.

- Ci, którzy byli pogardzani przez władzę, mają dziś swój dzień. Rodzice i opiekunowi osób z niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza grupa społeczna, to jest najsilniejsza grupa – mówił.

Lider PO zmienił jednak temat i postanowił powiedzieć, co udało mu się usłyszeć od siedzącego nieopodal Jarosława Kaczyńskiego, gdy na mównicy przemawiał Michał Kołodziejczak.

- Tak nieszczęśliwie się składa, że siedzę blisko Jarosława Kaczyńskiego i słyszę co mówi. Gdy przemawiał Michał Kołodziejczak i zwrócił się do niego "panie Kaczyński", ten odpowiedział mu per "gówniarzu" – powiedział Donald Tusk.

Nastpnie zwrócił uwagę, że prezes PiS opuścił salę plenarną, gdy rozpoczął się temat renty socjalnej. Warto zaznaczyć, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia poprosił, by osoby, które nie mają innych pilnych zajęć wysłuchały inicjatywy obywateli.

- Kiedy na mównicę wyszła pani Hartwich, to nawet nie znalazł minuty czasu, żeby wysłuchać, na czym polega los, ludzi poszkodowanych przez los – kontynuował premier.

Na koniec szef rządu jeszcze raz zwrócił się do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podkreślając ich wielką siłę.

- Rodzice i opiekunowie tych z najcięższymi niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza grupa społeczna, ona jest najsilniejsza – mówił.

