Donald Tusk o cenie paliw: 5,19 zł za litr benzyny

Donald Tusk ruszył w Polskę i we wtorek 24 stycznia, wybrał się na spotkanie z mieszkańcami Siedlec. Szef PO wspomniał, że w zeszłym roku został zapytany w czasie jednej z wizyt, o to ile kosztowałaby benzyna, gdyby to on był premierem. Wtedy Donald Tusk powiedział, że paliwo byłoby po 5,19 zł za litr. Teraz to powtórzył: - Mogę to powtórzyć, dziś benzyna byłaby po 5,19 zł. I mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Dzisiaj, gdybym był premierem to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego co wynoszą teraz - oznajmił polityk. Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec mówił zresztą o trudnej sytuacji w związku z podwyżkami opłat za gaz. - Złożymy na tym posiedzeniu Sejmu, skoro premier Morawiecki, prezes Kaczyński nie chcą, albo udają, że to jest niemożliwe, prosty, bardzo czytelny projekt ustawy o tym, żeby VAT na gaz, przynajmniej do końca tego roku, był pięcioprocentowy i mam nadzieję, że to jakąś ulgę ludziom przyniesie - zapowiedział lider PO.

Pomoc gospodarcza rządu

W ubiegłym roku rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych trudną sytuacją gospodarczą, m.in. przygotował tarczę antyinflacyjną. W tym celu czasowo obniżał do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

💬 Przewodniczący @donaldtusk👇Gdybym dziś był premierem benzyna byłaby po 5,19 zł, a rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego co wynoszą teraz. pic.twitter.com/EJ7id66RIR— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) January 24, 2023

