Donald Tusk ostro podsumował Razem! Takiej riposty się nie spodziewał...

- My jesteśmy "Razem" z pracownikami, lokatorami, pacjentami, a nie z człowiekiem, który nie rozumie, że system ochrony trzeba ratować przed zawaleniem, a nauczycieli, pracowników sądów i administracji doceniać, bo na nich stoi nasze państwo. Znaczy się nie z Panem, wolę napisać, bo widzę, że są tutaj pewne trudności ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że pomogłam. A skoro ma Pan czas na twitterka to może znajdzie też chwilę, żeby zobaczyć w jak katastrofalnym stanie jest system ochrony zdrowia i jednak zdecyduje się na zwiększenie nakładów? Bo jedyne co robicie to realizujecie PiS-owską ustawę, która jest niewystarczająca (o czym mówiliście jak byliście w opozycji, patrz pan, jak to się zmienia) I jeszcze robicie dookoła tego propagandę sukcesu. Wstyd - napisała.