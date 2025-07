Donald Tusk ostro o Polsce 2050! To już koniec koalicji?!

W środę 10 lipca Sejm głosował nad nowelizacją ustawy zwiększającą limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. W głosowaniu nad poprawkami do ustawy, Polska 2050 zagłosowała wspólnie z opozycyjnymi partiami Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacją. Taki układ głosów doprowadził do przyjęcia poprawek, które spotkały się z krytyką ze strony Lewicy.

Według przyjętej nowelizacji, do 2030 roku Fundusz Dopłat będzie mógł być zasilony kwotą 10 miliardów złotych, co ma umożliwić przywrócenie do użytkowania do 75 tysięcy gminnych pustostanów. Kontrowersje wzbudziła poprawka zgłoszona przez Polskę 2050, mająca na celu umożliwienie instytucjonalnego dojścia do własności przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 234 posłów, 181 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Reakcja Donalda Tuska

Premier Donald Tusk, podczas pobytu w Rzymie, skomentował wynik głosowania w Sejmie. Zapytany o ocenę sytuacji i jej wpływ na koalicję.

- Mówicie o tych dwóch poprawkach? [...] Jeśli to był kolejny moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, to powiedziałbym, że to jest niemądre - powiedział.

Tusk podkreślił, że nie zamierza tłumaczyć ani usprawiedliwiać decyzji Polski 2050, ponieważ są to ich autonomiczne wybory. Jednocześnie zaznaczył, że czuje się odpowiedzialny za stabilność rządu i będzie dążył do utrzymania sytuacji, dopóki nie zostaną przekroczone granice lojalności wobec koalicji.

- Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robi marszałek Hołownia i ugrupowanie Polska 2050. To są ich decyzje. Z drugiej strony czuję się odpowiedzialny za to, że dopóki nie przekroczą pewnej granicy, już takiej ewidentnej nielojalności wobec swojego rządu, bo przecież to jest tak, że to też ich rząd, no to ja będę raczej starał się stabilizować sytuację, bo czuję się odpowiedzialny za to - stwierdził.

Premier dodał również, że partie koalicyjne "nie brały ślubu", sugerując, że w przypadku braku zgodności, współpraca może zostać zakończona.

- Jeśli się okaże, że komuś nie pasuje, albo jeśli ktoś przesadzi, to się pożegnamy - dodał lider PO.

Stanowisko rzecznika rządu i przyszłość koalicji

Rzecznik rządu, minister ds. UE Adam Szłapka, również skomentował głosowanie w Sejmie, towarzysząc premierowi w Rzymie.

- Z perspektywy rządu, to zawsze jest rozczarowujące, jak któraś z partii tworzących koalicję głosuje inaczej, niż rząd - powiedział .

Odmienne stanowisko Polski 2050 w sprawie nowelizacji ustawy budowlanej wywołało pytania o przyszłość koalicji rządzącej. Premier Tusk wyraził gotowość do podjęcia zdecydowanych działań w przypadku dalszych przejawów nielojalności ze strony koalicjantów. Jednocześnie zdementował doniesienia o planowanej rekonstrukcji rządu w lipcu, dementując słowa Włodzimierza Czarzastego. Potwierdził także, że Polska 2050 nie otrzyma teki wicepremiera w jego gabinecie.

