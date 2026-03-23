Donald Tusk ogłasza: "Niech boją się polskiego Apache'a!". Co to oznacza?

Premier Donald Tusk stanowczo podkreślił jedność NATO, stwierdzając brak konfliktu interesów między państwami członkowskimi oraz określając Polskę, Europę i USA jako "jedną rodzinę", co miało być sygnałem dla Waszyngtonu, Moskwy i stolic europejskich.

Polska podpisała historyczny kontrakt na zakup 96 śmigłowców AH-64E Guardian o wartości około 10,8 mld USD, co znacząco wzmocni zdolności obronne kraju i uczyni polską armię drugą co do wielkości flotą Apache'y na świecie (po USA).

Tusk zaznaczył, że Polska jest lojalnym, odpowiedzialnym, ale też wymagającym sojusznikiem, który potrafi odróżnić wroga od sojusznika i skutecznie walczyć o swoje interesy, co ma być ostrzeżeniem dla tych, którzy "źle życzą" Polsce.

Donald Tusk stanowczo zaznaczył, że nie ma żadnego konfliktu interesów między państwami NATO. Podkreślił, że Polska, Europa i Stany Zjednoczone stanowią "jedną rodzinę".

- Chciałbym powiedzieć to z całą mocą, żeby to zabrzmiało i dotarło wszędzie - i do Waszyngtonu, i do Moskwy, i do wszystkich stolic europejskich - że nie ma żadnego konfliktu interesów pomiędzy państwami NATO - mówił. - Polska, Europa, Stany Zjednoczone to jedna rodzina - dodał.

Polska zamówiła 96 śmigłowców AH-64E Guardian. Umowa o wartości około 10,8 mld USD, podpisana w sierpniu 2024 roku, obejmuje również zobowiązania offsetowe. Premier Tusk podkreślił, że dzięki tym śmigłowcom Polska będzie w stanie skutecznie odpierać ataki na współczesnym polu walki.

- Ten kontrakt, podobnie jak program Polska Zbrojna i pożyczka SAFE, służy bezpieczeństwu i współpracy wszystkich uczestników sojuszu - podkreślił - My tu w Polsce naprawdę wiemy, kto jest sojusznikiem - zaznaczył.

Kontrakt na śmigłowce Apache

Premier mówił również, że Polska jest partnerem lojalnym, odpowiedzialnym i wymagającym.

- Cieszę się, że powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że Polska jest partnerem nie tylko bardzo lojalnym, nie tylko bardzo odpowiedzialnym, ale też wymagającym. Prawdziwy sojusznik to jest taki sojusznik, któremu można prawdę w oczy powiedzieć - mówił.

Donald Tusk podkreślił, że Polska potrafi odróżnić wroga od sojusznika i walczy o swoje interesy z godnością.

- Polska potrafi walczyć o swoje interesy. [...] nigdy na kolanach i z dobrym rozpoznaniem, głęboką wiedzą, na kim możemy polegać, a kto jest naszym wrogiem - stwierdził. - Także ci, którzy nam źle życzą, niech się boją polskiego Apache'a, naprawdę jest czego się bać - dodał.

Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał kontrakt na śmigłowce Apache "jednym z najważniejszych i chyba jednorazowo największym w historii".

- To jest duża sprawa, to jest wielka sprawa. 96 Apache'y, jeden z najważniejszych kontraktów i chyba jednorazowo największy w historii kontrakt, jaki został podpisany przez Rzeczpospolitą - oznajmił.

Dodał, że 96 śmigłowców Apache stworzy drugą co do wielkości armię śmigłowców bojowych produkcji amerykańskiej na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Minister podkreślił, że rząd kontynuuje modernizację armii, naprawiając błędy poprzedników.

- My takich błędów nie popełniamy. Naprawiamy niedociągnięcia naszych poprzedników, ale nie zrywamy naszych umów i naszych zobowiązań, bo silna polska armia, dobrze wyposażony żołnierz Wojska Polskiego, to jest gwarancja bezpieczeństwa - powiedział.

