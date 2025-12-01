Donald Tusk odpowiedział na weto Karola Nawrockiego. Nie gryzł się w język!

Premier Tusk ogłasza lepsze wyniki gospodarcze Polski, prowokując niemieckich sąsiadów i prezydenta Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach, uzasadniając to ochroną wolności i majątku Polaków.

Konflikt premiera z prezydentem eskaluje, a Tusk podkreśla znaczenie polsko-niemieckiej współpracy.

Premier Donald Tusk poinformował o lepszych niż przewidywano wynikach gospodarczych, podkreślając zaskakujący wzrost inwestycji i poprawę koniunktury. Stwierdził: "Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować". Wypowiedź ta, opublikowana w mediach społecznościowych, nawiązuje do trwającego sporu z prezydentem.

Kolejne weto Nawrockiego

Wpis premiera Tuska pojawił się tuż po ogłoszeniu przez rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, informacji o zawetowaniu przez prezydenta Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów. Leśkiewicz wyjaśnił, że prezydent "korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa", a "ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy".

W poniedziałek premier Tusk spotkał się w Berlinie z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem. Podczas konferencji prasowej Merz ogłosił, że nowa polsko-niemiecka deklaracja, mająca stanowić fundament współpracy na kolejne lata, koncentruje się na trzech priorytetach, z których jednym jest bezpieczeństwo i obrona. Premier Tusk ocenił, że "jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce". Odnosząc się do negocjacji w sprawie Ukrainy, zauważył, że nie wszyscy chcą tam obecności Polski.

Poprzednie weta prezydenta

Wcześniej, w czwartek, prezydent Nawrocki zawetował dwie ustawy: nowelizację Kodeksu wyborczego oraz nowelizację ustawy dotyczącą opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zaapelował również do premiera Donalda Tuska i rządu o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie prac.

14 listopada prezydent Nawrocki odniósł się do określenia go mianem "wetomatu" przez jedno ze środowisk politycznych. Stwierdził: "Widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z podstawową matematyką. Zwracam się też do polskich mediów, może uświadomicie temu środowisku politycznemu, że kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza". Podkreślił również, że podpisał łącznie 70 ustaw i zawetował 13.

