Donald Tusk odpowiedział na weto Karola Nawrockiego. Nie gryzł się w język!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-01 20:34

Premier Donald Tusk przedstawił pozytywne dane dotyczące polskiej gospodarki, jednocześnie krytykując prezydenta Nawrockiego za kolejne weto. W tle tych wydarzeń odbyło się spotkanie premiera z kanclerzem Niemiec, gdzie rozmawiano o kluczowych kwestiach bezpieczeństwa i obrony.

Donald Tusk

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Donald Tusk
  • Premier Tusk ogłasza lepsze wyniki gospodarcze Polski, prowokując niemieckich sąsiadów i prezydenta Nawrockiego.
  • Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach, uzasadniając to ochroną wolności i majątku Polaków.
  • Konflikt premiera z prezydentem eskaluje, a Tusk podkreśla znaczenie polsko-niemieckiej współpracy.
  • Sprawdź, jakie jeszcze ustawy zawetował prezydent i co to oznacza dla polskiej polityki!

Premier Donald Tusk poinformował o lepszych niż przewidywano wynikach gospodarczych, podkreślając zaskakujący wzrost inwestycji i poprawę koniunktury. Stwierdził: "Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować". Wypowiedź ta, opublikowana w mediach społecznościowych, nawiązuje do trwającego sporu z prezydentem.

Kolejne weto Nawrockiego

Wpis premiera Tuska pojawił się tuż po ogłoszeniu przez rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, informacji o zawetowaniu przez prezydenta Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów. Leśkiewicz wyjaśnił, że prezydent "korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa", a "ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy".

W poniedziałek premier Tusk spotkał się w Berlinie z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem. Podczas konferencji prasowej Merz ogłosił, że nowa polsko-niemiecka deklaracja, mająca stanowić fundament współpracy na kolejne lata, koncentruje się na trzech priorytetach, z których jednym jest bezpieczeństwo i obrona. Premier Tusk ocenił, że "jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce". Odnosząc się do negocjacji w sprawie Ukrainy, zauważył, że nie wszyscy chcą tam obecności Polski.

Poprzednie weta prezydenta

Wcześniej, w czwartek, prezydent Nawrocki zawetował dwie ustawy: nowelizację Kodeksu wyborczego oraz nowelizację ustawy dotyczącą opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zaapelował również do premiera Donalda Tuska i rządu o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie prac.

14 listopada prezydent Nawrocki odniósł się do określenia go mianem "wetomatu" przez jedno ze środowisk politycznych. Stwierdził: "Widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z podstawową matematyką. Zwracam się też do polskich mediów, może uświadomicie temu środowisku politycznemu, że kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza". Podkreślił również, że podpisał łącznie 70 ustaw i zawetował 13.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK