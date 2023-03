Nawet Tusk nie wierzy w zjednoczenie opozycji. Kaczyński zaciera ręce?

Wybory w Polsce. Będzie jedna lista opozycji? Tusk namawia

Donald Tusk mocno wziął do serca słowa ewangelisty Mateusza – Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa - głosi Pismo. I tak przewodniczący Platformy Obywatelskiej namawia PSL, Polskę 2050 i Lewicę do tworzenia wspólnych list: - Ci, którzy chcą tylko wejść (do Sejmu- red), tylko być - oni znikną i będziemy mieli jedną listę – groził wręcz Tusk podczas spotkania z wyborcami w Żywcu.

Ludzie PO mają do świąt dostarczyć partyjnej centrali wstępne listy wyborcze. Co to znaczy?

Tymczasem jak udał się nam dowiedzieć, ten sam zwolennik wspólnego startu w wyborach, swoją partie przygotowuje już do samodzielnego boju. Regionalni szefowie PO mają do świąt dostarczyć partyjnej centrali wstępne listy wyborcze. Co najmniej pięć kluczowych nazwisk, mogą być w alfabetycznej kolejności. - Działacze zbierają teraz zgłoszenia kandydatów, część już mamy - mówi nam szef łódzkich struktur PO Cezary Grabarczyk (63l.).

A politolog Tomasz Słomka tłumaczy: To może świadczyć o tym, że Koalicja Obywatelska nie wierzy w powstanie wspólnej listy. W grę wchodzi też forma nacisku na pozostałe ugrupowania opozycyjne, pokazanie im, że kończy się czas na zastanowienie – dodaje ekspert. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy też Marka Sawickiego (65l.) z PSL: - A czy Tusk w ogóle wierzył w te wspólne listy? Już w styczniu mówił, że daje sobie spokój z ich budowaniem – mówi ludowiec.

Wybory 2023. Osobny start opozycji ucieszy PiS i Kaczyńskiego?

Wybory w Polsce to temat wielu sondaży, w których Polacy wskazują, co sądzą o pomyśle wspólnej listy opozycji. Wystarczy wspomnieć ostatni sondaż przeprowadzonym przez IBRiS dla Rzeczpospolitej. Wynika z niego, że jeśli wszystkie partie wystartowałby samodzielnie, to wtedy PiS wygrywa z wynikiem.

