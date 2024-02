i Autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Donald Tusk napisał do senatorów z USA. Mocne oskarżenia! "Wstydźcie się!"

W dniu wczorajszym amerykańscy senat USA opowiedział się przeciwko projektowi, który zakładał dodatkowe środki wsparcia dla Ukrainy walczącej z Rosją. Republikańscy senatorowie zablokowali ustawę mającą odblokować wielomiliardową pomoc dla Ukrainy. To bardzo nie spodobało się Donaldowi Tuskowi, który w czwartkowy poranek zwrócił się do nich w mediach społecznościowych. Powiedzieć, że zrobił to w bardzo konfrontacyjny sposób, to nie powiedzieć nic!