Donald Tusk może przejąć ludzi Włodzimierza Czarzastego: "Dawne SLD zostało już zniszczone"

Sondażowy wynik prezentowany w wieczór wyborczy dawał Lewicy w sejmikach poparcie na poziomie 6,8 procent. Jeszcze gorsze nastroje w partii Włodzimierza Czarzastego (64 l.) i Roberta Biedronia (48 l.) zapanowały po przedstawieniu ostatecznych wyników przez PKW. Poparcie stopniało do 6,32%. Koalicjanci poczuli polityczną krew. Politycy Trzeciej Drogi na razie poprzez media wysłali sygnał, że Lewica powinna zmniejszyć stan posiadania w rządzie. Marszałek Szymon Hołownia (48 l.) stwierdził nawet, że umowa koalicyjna to nie Pismo Święte, więc może podlegać negocjacjom i zmianom. - Partia praktycznie przestała istnieć w samorządzie. Tam gdzie są mandaty, wywalczyli je głównie działacze partii Razem i ruchów miejskich. Czarzasty doprowadził partię do ruiny – grzmi Joanna Senyszyn, przez lata jedna z liderek SLD. Swoje dokłada były szef tej formacji i premier, Leszek Miller (78 l.). - Nawet nie chodzi o ogólny wynik, a o fakt, że na Lewicę głosowało 5% kobiet i 13% młodych wyborców. A biorąc pod uwagę, że to partia, która ma ofertę skierowaną głównie do tych grup, to sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna – diagnozuje eurodeputowany. Niechęć Millera do Czarzastego nie jest tajemnicą, mimo to słowa byłego premiera mogą zaskakiwać. - Prawdopodobnie to liderzy odstraszają potencjalnych wyborców – wbija szpilkę polityk. I faktycznie zmiana przywództwa to jeden z rozważanych wewnątrz Nowej Lewicy wariantów.

Niektórzy politycy mówią nam, że do przesilenia dojdzie po eurowyborach, inni twierdzą, że domykanie procesu układania list, za mniej więcej dwa tygodnie może już wywołać napięcia, których nie da się opanować. - Jest u nas grupa posłów, która już przebiera nogami i chciałaby dołączyć do KO. Jednym z pierwszych na tej liście jest Tomasz Trela – mówi nam polityk pragnący zachować anonimowość. I nie byłoby to szczególnie zaskakujące działanie, tym bardziej, że Platforma przeciągnęła już na swoją stronę Bartosza Arłukowicza (53 l.), Grzegorza Napieralskiego (50 l.), czy Barbarę Nowacką (49 l.). - Koncepcja Donalda Tuska przewiduje unieszkodliwienie Lewicy, doprowadzenie do osłabienia instytucjonalnego tej formacji i ostatecznie przejęcia jej elektoratu – mówi nam politolog Marcin Palade (53 l.). Z kolei profesor Henryk Domański (72 l.) uważa, że lewicowy sztandar poniosą Adrian Zandberg (45 l.) i jego ludzie. - Zapotrzebowanie na obronę praw pracowniczych będzie zawsze. Na pewno więc na scenie politycznej zostanie więc Razem, albo inna partia reprezentująca taki program – mówi socjolog.

