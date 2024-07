i Autor: PAP/EPA/DAVID MAXWELL

Donald Trump w Milwaukee. Startuje konwencja wyborcza Republikanów. Oficjalnie zostanie kandydatem na prezydenta USA

Paulina Jaworska | PAP 6:48

Donald Trump przybył w niedzielę do Milwaukee w stanie Wisconsin na konwencję Partii Republikańskiej, która oficjalnie wybierze go na swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Konwencja rozpocznie się w poniedziałek (15 lipca) i potrwa do czwartku (18 lipca). Wszystko dzieje się dosłownie tuż po tym, jak Trump stał się celem zamachu.