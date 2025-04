Donald Trump powiedział, co zrobi w Watykanie. "Brak szacunku dla Ojca Świętego"

Donald Trump wylądował w Rzymie w piątek wieczorem, a w sobotę weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka. Jak informuje agencja prasowa, wizyta nie obejmuje spotkań bilateralnych.

Trump w Rzymie bez politycznych rozmów?

Szef włoskiej dyplomacji, Antonio Tajani, podkreślił, że pogrzeb papieża to nie jest dzień na polityczne rozmowy. „Nie wydaje mi się, aby był to dzień na spotkania polityczne, na rozmowy o cłach i innych rzeczach. To byłby brak szacunku dla Ojca Świętego w dniu jego pogrzebu” – powiedział Tajani, cytowany przez agencję prasową.

Przed wylotem z USA, Trump wyraził chęć spotkania z różnymi przywódcami w Rzymie. Na swoim profilu w serwisie Truth Social napisał, że Moskwa i Kijów są blisko porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. „Większość najważniejszych punktów jest uzgodniona. Zatrzymajmy rozlew krwi, teraz” – dodał.

Środki bezpieczeństwa w Rzymie

Wraz z przybyciem Trumpa i innych światowych przywódców, w Rzymie wprowadzono najwyższy stopień środków bezpieczeństwa. To standardowa procedura w przypadku wizyt tak wysokiej rangi. W sobotę rano w Rzymie wylądował też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie.

ZOBACZ GALERIĘ: Pogrzeb papieża Franciszka: Watykan jak twierdza! Takich zabezpieczeń jeszcze nie było