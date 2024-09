Donald Trump o egzekucji dzieci! Mocne słowa w czasie debaty z Kamalą Harris

Zaskakująca informacja o Ziobrze. To może być przełom

Sprawa aborcji wzbudza wiele kontrowersji na polskiej scenie politycznej. Jak się okazuje, nie inaczej jest także w Stanach Zjednoczonych. Dało się to odczuć w czasie debaty Donalda Trumpa i Kamali Harris, w której padły ostre słowa. Obecna wiceprezydent zarzucała swojemu oponentowi, że ten ma zamiar wprowadzić ogólnokrajowy zakaz aborcji.

- Kandydat na wiceprezydenta Demokratów Tim Walz opowiada się za aborcją w 9. miesiącu ciąży, twierdzi, że egzekucja dzieci po narodzeniu jest w porządku - odbił piłeczkę Donald Trump we wtorek podczas debaty w Filadelfii.

Trump mówił o wojnie podczas debaty! "Skończymy w trzeciej wojnie światowej i będzie to wojna jak żadna inna"

- Jej (Kamali Harris - red.) wybór nam mówi, że aborcja w dziewiątym miesiącu ciąży jest absolutnie w porządku. Mówi też, że egzekucja po narodzeniu (...) jest okej - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie na temat aborcji. Były prezydent powiedział, że jest dumny, że za sprawą nominowanych przez niego sędziów doszło do zniesienia federalnego prawa do aborcji i oddania sprawy do decyzji poszczególnych stanów.

Harris zarzuciła Trumpowi kłamstwo oraz to, że jeśli zostanie prezydentem podpisze ustawę wprowadzającą ogólnokrajowy zakaz aborcji i doprowadzi do ukrócenia in vitro. Obiecała też, że podpisałaby ustawę przywracającą poprzednie ustawodawstwo w sprawie aborcji.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała debata Donalda Trumpa i Kamali Harris:

Sonda Kto twoim zdaniem wygra wybory prezydenckie w USA? Donald Trump Kamala Harris Trudno powiedzieć