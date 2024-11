i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Dominik Tarczyński

Opowiadał o demonach

Dominik Tarczyński wystąpił w TVN: „Kobieta zaczęła lewitować”

Dominik Tarczyński, europoseł PiS, pojawił się lata temu w kultowym programie „Nie do wiary” na TVN, gdzie opowiedział o swoich doświadczeniach z egzorcyzmami. Jako świecki asystent ks. Jeremy’ego Daviesa, czołowego egzorcysty z Wielkiej Brytanii, Tarczyński miał bezpośredni kontakt z przypadkami, które „wykraczały poza ludzkie zrozumienie.” W programie zrelacjonował szokującą historię opętania, podczas którego, jak wspominał, kobieta nagle „zaczęła lewitować.” To wyznanie do dziś wzbudza kontrowersje i budzi zainteresowanie jego przeszłością.