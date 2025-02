Targi Beauty Asia Singapure 2025 z udziałem 10 firm z Dolnego Śląska

Singapur jest łakomym kąskiem dla przedsiębiorców z całego świata. Od kilku dni trwają tu targi Beauty Azja, czyli Beauty Asia Singapure 2025, w których biorą udział przedstawiciele 10 dolnośląskich firm z tej branży. Wśród prezentowanych przez nich produktów są m.in.:

suplementy diety,

kosmetyki i urządzenia do pielęgnacji skóry,

wysokiej jakości olejki roślinne,

czy świece zapachowe w szkle oraz dyfuzory zapachowe.

Nasi przedsiębiorcy przyjechali tutaj z fantastycznymi produktami. To między innowacyjne kosmetyki do pielęgnacji skóry, to neurokosmetyki czy kosmetyki produkowane na bazie wody z lodowca. Mam nadzieję, że zdobędą azjatycki rynek, bo mają duże doświadczenie w poszerzaniu łańcuchów dostaw i są już obecni na zagranicznych rynkach – analizuje Natalia Gołąb z zarządu województwa dolnośląskiego.

Przeczytaj także: W USA mają szeroko otwarte portfele dla naszych przedsiębiorców

Ambasador Polski w Singapurze: Nasi przedsiębiorcy są tu bardzo mile widziani

Ambasador Polski w Singapurze przekonuje, że ten rynek jest bardzo interesujący dla naszych firm. – Nasi przedsiębiorcy wspierani przez władze samorządowe są tu bardzo mile widziani. Możemy doradzać polskim firmom, które chcą tu zaistnieć, możemy łączyć ich z partnerami biznesowymi. Choćby na tych targach widać duże zainteresowanie polskimi produktami. A Singapur jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców z całego świata – mówi ambasador Tadeusz Chomicki.

W Singapurze są już polskie marki kosmetyczne i perfumy

Z kolei Magda Smolak, kierowniczka oddziału biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze, podkreśla, że w Singapurze są już polskie marki kosmetyczne, perfumy.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ofertą tych firm, które są dziś na targach. Przygotujemy polskie firmy do pierwszego kontaktu z azjatyckim partnerem. Oni są otwarci na nasze kosmetyki, mają oczywiście swoje preferencje, ale zapewniam, że można się tutaj przebić – zachęca Magda Smolak.

Czym są Targi Beauty Asia Singapure 2025?

Beauty Asia Singapure 2025 to najbardziej znane wydarzenie w Azji poświęconym urodzie oraz wellness. Podczas targów prezentowane są przełomowe produkty i najnowsze trendy. Targi każdego roku przyciągają grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie urody, spa, zdrowia i naturalnego odnowy biologicznej. Ta coroczna wystawa jest idealnym poligonem doświadczalnym dla pionierskich produktów na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków świata. Targi Beauty Asia Singapore są nazywane bramą do regionu Azji Południowo-Wschodniej.

W galerii poniżej można zobaczyć, jak dolnośląscy przedsiębiorcy prezentowali się na targach w Singapurze, a dalsza część tekstu pod galerią:

Warto podkreślić, że Targi Azja Beauty w Singapurze to kolejna misja w ramach unijnego programu Going Global. Całkowita wartość projektu Going Global 4.0 to 21,5 mln zł (z czego kwota unijnego dofinansowanie to ponad 15 mln zł). W ramach projektu samorząd organizuje 28 misji gospodarczych na zagraniczne rynki. Prezentowali już się m.in. w San Francisco, Dubaju, czy Pekinie, a od trzech dni prezentują się w Singapurze.

Zainteresowanie naszymi przedsiębiorcami na tych targach jest spore. Nawiązali kontakty, mają poumawiane spotkania co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. W dotychczasowych misjach w ramach projektu Going Global 4.0 wzięło udział ponad 50 przedsiębiorców, którzy deklarują że zawarli ponad 60 umów wycenianych na 7 milionów złotych Przed nami w tym roku 16,17 misji, liczymy że ten wynik będzie dużo dużo lepszy – podsumowuje Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Sonda Lubisz polskie kosmetyki? Tak, rodzime marki są super To zależy od produktu Nie, jakoś nie mogę się przekonać

Spis treści