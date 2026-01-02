Dojdzie do spotkanie Tuska i Nawrockiego? Rzecznik rządu zabrał głos

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-02 8:20

Początek stycznia może przynieść długo oczekiwane spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Chociaż dokładna data nie została jeszcze ustalona, rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że rozmowy są nieuniknione, szczególnie w kontekście koordynacji działań w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza tych dotyczących Ukrainy. Oczekuje się, że spotkanie to będzie kluczowe dla ustalenia kierunków współpracy między najwyższymi organami władzy w Polsce.

Karol Nawrocki& Donald Tusk

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express & Paweł Dąbrowski
  • Na początku stycznia planowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim, by skoordynować działania w obliczu ważnych decyzji.
  • Głównym tematem rozmów ma być wspólne stanowisko Polski w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących Ukrainy.
  • Orędzia noworoczne prezydenta i premiera ujawniły rozbieżne wizje, co budzi pytania o przyszłą współpracę.
  • Czy to spotkanie zapoczątkuje nową erę współpracy, czy pogłębi polityczne podziały? Dowiedz się więcej o priorytetach i wyzwaniach.

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu wyraził nadzieję na szybkie spotkanie z prezydentem. Zaznaczył, że w obliczu nadchodzących decyzji dotyczących Ukrainy, polskie władze muszą działać wspólnie i skoordynowanie.

- W obliczu nadchodzących decyzji dotyczących Ukrainy, polskie władze muszą działać wspólnie i skoordynowanie - stwierdził szef rządu.

Rzecznik rządu dodał: - Choć nie ma jeszcze ustalonej daty, spotkanie powinno odbyć się na początku stycznia - stwierdził.

Adam Szłapka odniósł się również do noworocznego orędzia prezydenta, wyrażając oczekiwanie na większą gotowość do współpracy i działania na rzecz dobra publicznego ze strony głowy państwa. Wyraził nadzieję, że prezydent i jego otoczenie będą w stanie porozumieć się z rządem w najważniejszych sprawach.

Orędzia Noworoczne

Nowy Rok przyniósł również orędzia prezydenta i premiera, w których przedstawili swoje wizje i priorytety na nadchodzący rok. W swoim pierwszym noworocznym orędziu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polacy oczekują zmiany i rozwoju. Wskazał, że kluczowe dla kraju są bezpieczeństwo, lepsze życie obywateli oraz silna pozycja na arenie międzynarodowej. Prezydent przypomniał o zaproszeniu Polski na przyszłoroczny szczyt G20 i podkreślił, że silna gospodarka to podstawa bezpieczeństwa militarnego.

Premier Donald Tusk w swoim orędziu zapowiedział, że 2026 rok będzie czasem przyspieszenia dla Polski. Wśród priorytetów wymienił budowę najsilniejszej armii w Europie, intensywną repolonizację przemysłu oraz walkę z przestępczością. Premier zapewnił, że każdy, kto łamie prawo, poniesie konsekwencje.

Polska przed ważnymi decyzjami

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla polskiej polityki. Oczekiwane spotkanie premiera z prezydentem ma szansę wyznaczyć nowe standardy współpracy na najwyższych szczeblach władzy. Przed Polską stoją wyzwania związane z bezpieczeństwem, rozwojem gospodarczym oraz rolą w międzynarodowych strukturach, takich jak G20 czy NATO. Skuteczna koordynacja działań między rządem a prezydentem może być decydująca dla realizacji tych celów.

