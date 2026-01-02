Draka w telewizji! Gozdyra nie wytrzymała zachowania polityka PiS: "Jest pan chamski"

Nowy rok wiąże się także z wystąpieniami najważniejszych osób w państwie. W środę, 31 grudnia, wieczorem Polacy mogli obejrzeć orędzie noworoczne prezydenta Karola Nawrockiego. Jak wiadomo było to jego pierwsze orędzie skierowane do rodaków. Prezydent mówił w nim o głównych celach Polski i wskazał też priorytety na nowy rok, definiując je jako „nowy dobry kierunek”, który ma oznaczać rozwój, bezpieczeństwo oraz lepsze życie dla obywateli.

Natomiast już 1 stycznia głos zabrał premier. Donald Tusk w swoim wystąpieniu podkreślił, że miniony rok był tym, w którym polska gospodarka ruszyła, a co więcej: - Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy „zabagnione” relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy - pochwalił się dokonaniami.

Premier wskazał także kierunki działania na 2026 rok. Jak podkreślił rozpoczęty rok będzie dla Polski wyjątkowym rokiem polskiego przyspieszenia. - Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku(...). Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada local content, czyli „najpierw polskie” stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych – zapewnił premier.

Spór o słowa premiera. Politycy ostro dyskutowali w programie na żywo

Słowa polskiego premiera od razu były komentowane, także w "Debacie Gozdyry". O komentarz do orędzia premiera poproszony został jeden z gości programu, polityk PiS Jacek Ozdoba. Nie szczędził on gorzkich słów pod adresem Tuska:

- Donald Tusk regularnie kłamie, nabija Polaków w butelkę, gdzie są rozwiązania gospodarcze, o których on mówił że zablokuje je w Unii Europejskiej. Przesunął ETS2, jeżeli widzowie chcą się dzisiaj dowiedzieć, co ich czeka jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska Mercosur - dramat dla polskiego rolnictwa, ETS2 - ponad 40gr na jednym litrze benzyny - wskazywał polityk.

Na te słowa zareagowali inni goście programu, posłowie Adrian Witczak z PO i Adam Gomoła z Polski 2050, którzy zauważyli, że to PiS negocjował umowę Mercosur i system ETS. To rozzłościło młodego polityka PiS, który rzucił ostro: - Gdzie w PiS? No panie! To jest kwestia nieuctwa. Wy jesteście nieukami we dwóch. Nie odróżniasz ETS 1 od ETS 2 - grzmiał.

Starcie Gozdyry z Ozdobą! Padły mocne słowa

Atmosfera już była napięta i wcale nie zmieniła się w czasie trwania programu. Nawet temat ataku zimy sprawił, że zrobiło się gorąco! Gdy Gozdyra mówiła o tym, że pyta polityka PiS o jedno, a ten odpowiada na zupełnie coś innego, nagle Ozdoba jej przerwał. Prowadząca zapytała go, jak on się zachowuje, a ten od razu odbił jej piłeczkę, w pewnym momencie dziennikarka nie wytrzymała: - Wie pan co, ja się w ogóle nie denerwuję, tylko jest pan... Po prostu powiem panu tak grzecznie: chamski. Po chwili Ozodba odparł, że to dziennikarka robi nieeleganckie uwagi, na co ona odparła: - (...) i mówię to w sposób niezwykle spokojny, bo mam taką cechę, że im ktoś jest bardziej chamski, tym ja jestem bardziej spokojna — oceniła prowadząca program.

