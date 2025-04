i Autor: PAWEŁ DĄBROWSKI / SUPER EXPRESS (2)

Kandydat na prezydenta w "SE"

Docinki liderów Konfederacji. Mentzen: Bosak jest delikatniejszy ode mnie

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen (39 l.) nazwał zgwałcenie kobiety „nieprzyjemnością”, co może kosztować go utratę części wyborców. – Nie była to wypowiedź delikatna – tak skomentował kontrowersyjne słowa partyjnego kolegi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (43 l.). Co na to Mentzen? - Widocznie Bosak jest delikatniejszy ode mnie – stwierdził kandydat na prezydenta w rozmowie z „Super Expressem”.