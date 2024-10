Dobiorą się do Grzegorza Brauna?! Będzie wniosek o uchylenie mu immunitetu

- Wczoraj podpisałem wniosek do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w sprawie uchylenia immunitetu dla Grzegorza Brauna (...) To jest nowa informacja, ale stara sprawa - powiedział Adam Bodnar w środę (30.10) rozmowie z Wirtualną Polską. Przypomniał, że w tej sprawie został już uchylony immunitet przez Sejm, następnie jednak Grzegorz Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego. "Uznaliśmy, że w tej sytuacji jeszcze trzeba zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na uchylenie immunitetu, żeby nie było żadnych wątpliwości formalnych" - dodał.

Uchylenie immunitetu Braunowi

O uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi Sejm zdecydował w styczniu tego roku, zaś w kwietniu, w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Braun usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym. Chodziło o zgaszenie gaśnicą świec chanukowych, do czego doszło w grudniu 2023 r. Braun usłyszał też zarzuty w związku z sytuacją w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie zablokował wykład o Holokauście, oraz incydentem z krakowskiego sądu, skąd wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Inne zarzuty dotyczyły naruszenia nietykalności cielesnej byłego szefa Ministerstwa Zdrowia Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania oraz pomówienia Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej. Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień

G. Braun: Zamknijcie tą obrzydliwą, paskudną formę projektu. Precz z eurokomuną SHORT