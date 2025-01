Dlaczego Renata Beger się boi? Jej słowa zyskały nowe znaczenie

Zbigniew Ziobro nie odpuszcza! Jasno powiedział, co zamierza zrobić

Zapraszamy do oglądania

Beger o Lepperze: „Nie wierzę w samobójstwo”

Rok temu Renata Beger otwarcie przyznała w Radiu Zet, że nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń dotyczących śmierci Andrzeja Leppera.

„Nikt mi nie wmówi, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo. Bardzo dobrze go znałam, widziałam w różnych sytuacjach, to był człowiek bardzo, bardzo wierzący. Zawsze wierzył, że po deszczu przyjdzie słońce” – mówiła.

Giertych na zastępcę Bodnara? Szok! Milczenie, które mówi wszystko

Beger przypomniała również, że Lepper posiadał dokumenty dotyczące „ciemnych interesów polityków”, które mogły być dla niego niebezpieczne.

„Nie żyją łącznie cztery osoby związane z tą sprawą” – dodała, sugerując, że w tle mogą być poważne tajemnice.

„Tak, bałam się” – Renata Beger o zniknięciu z polityki

W trakcie rozmowy z Bogdanem Rymanowskim Renata Beger wyznała, że po śmierci Leppera zaczęła się bać o własne bezpieczeństwo. „Tak, dlatego się wyciszyłam” – odpowiedziała na pytanie, czy obawiała się, że „może być następna w kolejce”. Była posłanka przyznała, że otrzymywała ostrzeżenia: „Mówili, żebym nie pisała książki”.

Zapytana, co chciała zawrzeć w swojej książce, odpowiedziała: – „Wszystko, co wiem. Ale już zapomniałam”. Gdy prowadzący dopytał, czy publikacja mogła zawierać treści niebezpieczne dla innych, Beger ciężko westchnęła i poprosiła o zmianę tematu.

Anna Kalata: „To, co mi powiedział Lepper, powoli się spełnia”

Renata Beger nie jest jedyną osobą z Samoobrony, która publicznie wyraziła swoje wątpliwości co do oficjalnej wersji śmierci Andrzeja Leppera. Kilka lat temu w rozmowie z „Super Expressem” Anna Kalata, była minister i bliska współpracowniczka lidera partii, również powiedziała, że nie wierzy w jego samobójstwo.

„Bardzo przeżyłam śmierć pana Leppera. Dużo go przed śmiercią widywałam w biurze partii i to, co mi powiedział, powoli się spełnia… Nie wierzę w jego samobójstwo, sprawy są niewyjaśnione, w tym okoliczności śmierci” – mówiła Kalata.

Jej słowa, podobnie jak wyznania Renaty Beger, tylko podsycają spekulacje na temat wydarzeń, które do dziś pozostają owiane tajemnicą.

Niewyjaśnione tajemnice Samoobrony

Renata Beger i Anna Kalata to dwie osoby, które otwarcie mówią o swoich wątpliwościach i strachu w kontekście śmierci Andrzeja Leppera. Obie wskazują na niewyjaśnione okoliczności oraz tajemnice, które mogłyby rzucić nowe światło na wydarzenia sprzed lat.

Słowa Beger, że „nie mówi wszystkiego, bo się boi”, w połączeniu z wyznaniem Kalaty, że Lepper przewidział pewne wydarzenia, rzucają cień na oficjalną wersję historii.

Czy kiedykolwiek poznamy całą prawdę? Dlaczego osoby związane z Samoobroną boją się mówić? Te pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi, a dramatyczne wydarzenia z przeszłości nadal budzą ogromne emocje.

Poniżej galeria zdjęć Andrzeja Leppera. Zapraszamy.

Autor:

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Brejza | 2025-01-28 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.