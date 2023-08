Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego młode kobiety głosują na Konfederację? Tomasz Żółciak ma prostą odpowiedź

W „Expressie Biedrzyckiej. Wybory 2023” dziennikarz „Gazety Prawnej” Tomasz Żółciak odniósł się do wyników sondażowych Konfederacji i młodych kobiet głosujących na tę partię. - Biorąc pod uwagę różne mizoginistyczne wypowiedzi Korwin-Mikkego czy Brauna, ich nastawienie do aborcji czy sam fakt, że Konfederacja też się podpisała pos tym słynnym wnioskiem do TK w tej sprawie, powinno działać zniechęcająco. Była taka możliwość, że do kobiet zaczęły docierać postulaty gospodarcze, bo bardzo bardzo często kobiety poza wielkimi miastami mają własne biznesy – mówił.