i Autor: Andrzej Lange/SE

Bliscy drżeli z obaw

Dlaczego Mariusz Kamiński trafił do szpitala? Znamy szczegóły

Mariusz Kamiński trafił do szpitala cywilnego 22 stycznia. Sytuacja zaniepokoiła wiele osób, a w sieci pojawiło się nagranie karetki, która wywoziła go z zakładu karnego na oddział ratunkowy radomskiego szpitala. Co mu się stało?