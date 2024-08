Decyzja PKW to cios w serce i zabicie marzeń Trzaskowskiego?! Zaskakująca teoria

PKW odrzuca sprawozdanie PiS

Państwowa Komisja Wyborcza w czwartek 29 sierpnia zdecydowała się odrzucić sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok i ukarać partię Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta powoduje, że w najbliższych latach ugrupowanie może stracić ogromne pieniądze! Subwencja dla PiS w kolejnych latach (między 2024 a 2027) zostanie pomniejszona co roku o trzykrotność naruszenia, czyli o 10,8 mln, co łącznie przez cztery lata oznacza utratę z subwencji 43,2 mln zł! Dodając do tego 3,6 mln zł, które partia musi zwrócić do Skarbu Państwa, oraz 10,8 mln zł (jednorazowa dotacja podmiotowa, czyli zwrot kosztów przeprowadzenia kampanii zostanie pomniejszona o trzykrotność 3,6 mln zł), wychodzi nam zawrotna kwota 57,6 mln zł (WIĘCEJ: Ile pieniędzy naprawdę straci PiS?! Jarosław Kaczyński może zasłabnąć, POWALAJĄCA kwota)!

Jak się okazuje, uchwała o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość przeszła jednym głosem. Pięciu członków PKW zagłosowało za, trzech przeciw, jedynie przewodniczący PKW wstrzymał się od głosu. Uchwałę poparli Konrad Składkowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras, oraz Ryszard Kalisz. Przeciw zagłosowali Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, oraz wiceszef PKW Wojciech Sych.

Mirosław Suski i Arkadius Pikulik został zgłoszeni do PKW przez Prawo i Sprawiedliwość. Konrad Składkowski został zgłoszony do PKW przez Koalicję Obywatelską, Maciej Kliś przez PSL, Paweł Gieras przez Polskę 2050, a Ryszard Kalisz przez Lewicę.

Trzaskowski ofiarą decyzji PKW?

Choć wciąż nie wiadomo, kogo Koalicja Obywatelska wystawi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, to zważywszy na fakt, że Donald Tusk konsekwentnie zapewnia, że nie planuje kandydować, najczęściej w tej kwestii przewija się nazwisko Rafała Trzaskowskiego. W 2020 roku minimalnie przegrał on w drugiej turze z Andrzejem Dudą, ale teraz w wielu sondażach jest zdecydowanym faworytem.

Tymczasem Janusz Kowalski w piątkowy poranek przedstawił bardzo nieoczywistą teorię! W opinii posła PiS wczorajsza decyzja PKW może zarazem przekreślać prezydenckie marzenia Trzaskowskiego. - O odebraniu subwencji @pisorgpl zdecydowali politycznie przedstawiciele #PKW wskazani przez @PL_2050 i @nowePSL. D.Tusk musiał coś w zamian za poparcie bezprawnego ataku na @pisorgpl obiecać liderom #TrzeciaDroga - napisał. Następnie dodał zaskakująco:

- Stawiam na to, że podjęto decyzję o niewystawieniu @trzaskowski_

