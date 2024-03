Debata "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". "Super Express" i radio Eska przepytają kandydatów

Przed nami wybory samorządowe. Polacy pójdą do urn już 7 kwietnia 2024, by wybrać na kolejną kadencję: prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. To ważne wybory, które mają ogromny wpływ na życie każdej lokalnej społeczności. Jakie programy wyborcze mają kandydaci największych polskich miast? Co chcą zaproponować swoim mieszkańcom i jakie mają pomysły? "Super Express" wraz z radiem Eska organizuje przedwyborcze debaty kandydatów na prezydentów największych miast. Już we wtorek, 5 marca 2024 roku o tym, co proponują kandydaci na prezydenta przekonać się będą mogli mieszkańcy Krakowa. Zorganizowana została debata "Wybory samorządowe. Walka o Kraków", do udziału w której zaproszonych zostało siedmiu kandydatów, startujących w wyborach prezydenckich w Krakowie. Oto oni:

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji,

Łukasza Gibała, lider ugrupowania Kraków dla Mieszkańców,

Łukasz Kmita, poseł PiS,

Rafał Komarewicz, poseł Trzeciej Drogi,

Andrzej Kulig ze Stowarzyszenia Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa,

Stanisław Mazur ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków,

Aleksander Miszalski, poseł PO.

Kim są kandydaci?

Debata odbędzie się we wtorek, 5 marca 2024 roku, a rozpocznie o godz. 18:00. "Debata samorządowa. Walka o Kraków" będzie trwała około 90 minut i zostanie podzielona na cztery części. Debatę poprowadzą dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski oraz dziennikarz Radia Eska Kraków Patryk Kubiak. Gdzie oglądać debatę? Na kanale You Tube "Super Expressu", Facebooku SE, stronie głównej SE.pl i na Eska.pl. Zapraszamy!