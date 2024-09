Debata Trump - Harris. Kiedy oglądać? Reguły debaty

Wybory prezydenckie w USA

Wybory prezydenckie w USA zaplanowane są na 5 listopada 2024. To wtedy amerykańscy wyborcy wybiorą 538 członków Kolegium Wyborczego Stanów Zjednoczonych, a ci w grudniu 2024 r. wybiorą prezydenta i wiceprezydenta. Walka stoczy się głównie między dwiema najpotężniejszymi siłami politycznymi. W grę wchodzą dwa wielkie nazwiska: byłego prezydenta Donalda Trumpa oraz obecnej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris, która została kandydatką w wyborach po tym, jak prezydent Joe Biden zdecydował się wycofać z walki o reelekcję.

Chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju jest ustąpienie i skupienie się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków prezydenta do końca mojej kadencji - podkreślił prezydent Biden.

Telewizyjna debata Trump - Harris

Walka o prezydenturę w USA trwa na dobre, a już wieczorem we wtorek 9 września dojdzie do pierwszej debaty między Trumpem a Harris. W Polsce będzie to w nocy z wtorku na środę, o godz. 3:00 (z 10 września na 11 września). Moderatorami debaty będą dziennikarze David Muir i Linsey Davis - prowadzący programu informacyjnego "World News Tonight". Debata zostanie przeprowadzona przez stację ABC News. Wiadomo, że cała debat potrwa 90 minut i zostanie przerwana dwoma blokami reklamowymi.

Debata Trump - Harris. Reguły debaty

Szczegółowo zostały określone reguły debaty, nie tylko jeśli chodzi o czas jej trwania. Dopracowane zostały najdrobniejsze szczegóły:

debaty nie będzie śledziła w studiu publiczność

kandydaci nie będą mogli kontaktować się ze swoimi sztabami.

kandydaci nie będą mogli mieć przy sobie notatek, dokumentów, żadnych innych rzeczy

każdy z kandydatów otrzyma: butelkę wody, kartkę i długopis

nie będzie wzajemnego zadawania sobie pytań

pytania kandydatom zadawać będą tylko prowadzący

przewidziany czas na odpowiedź na pytania to dwie minuty

przewidziany został czas na polemikę i wyjaśnienia

w czasie zabierania głosu przez jednego z kandydatów, drugi będzie miał wyłączony mikrofon

pierwsza przemówienie podsumowujące wygłosi Kamala Harris, Donald Trump jako drugi, tak wyszło z wirtualnego rzutu monetą

Przypomnijmy, że gdy kandydatem Demokratów był Joe Biden to wówczas doszło do debaty między nim a Donaldem Trumpem.

