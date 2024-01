i Autor: SE/Marek Kudelski

Debata "Super Expressu"

"Debata o Polsce". Znamy listę gości. Tematów nie zabraknie

W najbliższą niedzielę, 13 stycznia, o godz. 18:00, zapraszamy do śledzenia "Debaty o Polsce" organizowanej przez "Super Express". Publicystyka na najwyższym poziomie w nowoczesnej technologicznie oprawie gwarantowana! Do debaty na żywo w studiu SE zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych nowego Sejmu. Bądźcie z nami i oglądajcie "Debatę o Polsce" na kanale SE na YouTube i na SE.pl. Tematów do rozmowy nie zabraknie.