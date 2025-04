Politycy są zgodni, co do żałoby narodowej. Sprawdź, jakie obowiązują ograniczenia

Politycy zgodni w sprawie żałoby

Decyzję o żałobie narodowej w związku z pogrzebem Ojca Świętego podjął prezydent Andrzej Duda. - Uważam, że decyzja prezydenta była słuszna. Papież Franciszek jest ważną osobą dla wielu Polaków, katolików, on odwiedził nasz kraj podczas Światowych Dni Młodzieży. Zatem decyzja Andrzeja Dudy nie powinna dziwić – tłumaczy nam doradca prezydenta Alvin Gajadhur (52 l.).

Kontrasygnatę pod decyzją prezydenta złożył premier Donald Tusk (68 l.). Z decyzją o żałobie zgadzają się politycy koalicji rządowej. - Jej ogłoszenie pozwoli osobom wierzącym w skupieniu obserwować uroczystość pogrzebową. Uważam więc, że decyzja prezydenta była właściwa – mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.

Polak zostanie papieżem? "Krajewski może być kompromisowym kandydatem"

Żałoba narodowa - do czego zobowiązuje?

Co oznacza żałoba narodowa? - Najważniejszy nakaz to obniżenie flag państwowych przed urzędami państwowymi do połowy – przekazał w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec (53 l.). Dodał, że są też zalecenia dla stacji telewizyjnych żeby uszanować uczucia tych, którzy uczestniczą w żałobie. Ale nie ma kar za niestosowanie się do żałoby. - To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny – zaznaczył Grabiec. Z kolei to, czy odbędą się mecze sportowe czy koncerty muzyczne, jest decyzją klubów sportowych i organizatorów.

Ustaliliśmy, że mecze w sobotę będą rozgrywane, ale telewizje zmieniają ramówkę na mniej rozrywkową. Przeniesiony zostanie też z soboty na niedzielę koncert „Tysiąclecie Korony Polskiej” na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wieczorny Express ks Sowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.