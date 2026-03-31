Debata o Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz kontra Mateusz Morawiecki

Debata Kosiniaka-Kamysza i Morawieckiego

W środę 1 kwietnia o godz. 11:15 wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz zmierzy się na argumenty z byłym premierem oraz politykiem Prawa i Sprawiedliwości Mateuszem Morawieckim. Wszystko to podczas debaty, która zostanie zorganizowana w formule jeden na jednego w ramach Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. Głównymi tematami rozmowy będą kluczowe dla Polaków kwestie, czyli bezpieczeństwo Polski i wyzwania geopolityczne, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, oraz potrzeby Polaków i realne rozwiązania na trudne czasy.

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Nowoczesne technologie w hodowli roślin, bezpieczeństwo państwa oraz transformacja energetyczna wsi będą głównymi tematami Europejskiego Forum Rolniczego, które w środę rozpocznie się w podrzeszowskiej Jasionce. Wśród zaproszonych gości są wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz były premier Mateusz Morawiecki, który stoczą bój na argumenty.

Pierwszy dzień forum rozpocznie panel poświęcony nowym technikom genomowym (NGT) w hodowli roślin. Eksperci omówią potencjał oraz ograniczenia precyzyjnej edycji genomu w kontekście tworzenia odmian odpornych na choroby, szkodniki i zmiany klimatyczne. Drugi dzień forum zostanie poświęcony wymianie pokoleniowej na wsi oraz nowoczesnym modelom biznesowym tworzonym przez młodych rolników.

Wydarzenie w Jasionce jest organizowane od 2018 r. przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W poprzednich edycjach forum uczestniczyli m.in. unijni komisarze ds. rolnictwa, premierzy oraz ministrowie z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi tematami wcześniejszych spotkań były mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyzwania dla rynku żywnościowego wynikające z sytuacji geopolitycznej w regionie.

