Debata o Polsce. Oni spotkają się w niedzielę [WIDEO]

Przed nami niedzielna "Debata o Polsce". Tradycyjnie w studiu "Super Expressu" pojawią się politycy, którzy porozmawiają o najbardziej aktualnych sprawach Polski, a tych nie brakuje. Wystarczy wspomnieć wydarzenia ostatniego tygodnia, w tym przede wszystkim 100 dni rządu Donalda Tuska i związane z tym podsumowania: co się udało, a co nie, co zostało zrealizowane, a na co trzeba poczekać. W mijającym tygodniu głośno też było o sprawia Adama Glapińskiego i tego, że chcą go postawić przed Trybunałem Stanu. Cały czas też odbywają się protestu rolników i trwa dyskusja o aborcji. Jednym z bardziej istotnych wydarzeń są też sprawy związane z wojną na Ukrainie i piątkowym zamachu terrorystycznym w Moskwie. O tym wszystkim porozmawiają zaproszeni do programu Jana Złotorowicza goście:

Sławomir Mazurek - Doradca Prezydenta RP

Ryszard Czarnecki - Prawo i Sprawiedliwość

Paweł Bliźniuk - Koalicja Obywatelska

Mikołaj Dorożała - wiceminister klimatu i środowiska, Polska 2050

Paulina Matysiak - Lewica Razem

Witold Tumanowicz - Konfederacja

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Debata o Polsce", oglądać ją można na kanale YouTube „Super Expressu" i na stronie głównej SE.pl.