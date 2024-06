Debata o Polsce. Oni będą dyskutować o najważniejszych sprawach

W najbliższą niedzielę, 30 lipca, o godz. 20:00, zapraszamy na kolejną "Debatę o Polsce", którą już tradycyjnie organizuje "Super Express". Publicystyka na najwyższym poziomie w nowoczesnej technologicznie oprawie gwarantowana! Do debaty na żywo w studiu SE zaprosiliśmy przedstawicieli Sejmu. Tematów do poruszenia z pewnością nie zabraknie, bo w polskiej, ale też europejskiej i światowej polityce wiele się dzieje, a wiadomo, że nawet to, co dzieje się za oceanem, ma znaczenie dla Polski. Oto skład gości niedzielnej debaty, którą jak zawsze poprowadzi Jan Złotorowicz:

Janusz Kowalski - Prawo i Sprawiedliwość

Paweł Bliźniuk - Koalicja Obywatelska

Paulina Matysiak - Lewica

Anna Radwan - Trzecia Droga

Grzegorz Płaczek - Konfederacja

Jak zawsze debatę można oglądać na kanale "Super Expressu" na You Tube oraz na Se.pl Zapraszamy!