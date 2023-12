Debata o Polsce. Bitwa na argumenty w studio SE. Wszystkie frakcje z reprezentacją. [RELACJA NA ŻYWO I WIDEO]

Emerycie, sprawdź, co dostaniesz od rządu Donalda Tuska! Konkretne propozycje

Co dalej z seniorami?

Jedna partia uzyskuje najlepszy wynik w wyborach, jej przedstawiciel otrzymuje misję tworzenia rządu. Jednak sejmowa arytmetyka jest nieubłagana – partie, które teoretycznie przegrały, mają większość. To przepis na wielkie emocje i gorące spory.

Co na to wszystko politycy? O tym i nie tylko Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu", rozmawia z gośćmi "Debaty o Polsce". A są to:

Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta RP

Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość

Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska

Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe

Andrzej Szejna, Lewica

Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja

