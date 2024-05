co się działo?

"Debata Europejska" o migracji. Emocji nie brakowało! [WIDEO]

jot 21:22

To był czas na kolejną debatę "Super Expressu" przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W "Debacie Europejskiej" zmierzyli się ze sobą na argumenty przedstawiciele sześciu najważniejszych komitetów, które wystawiają swoich kandydatów w wyborach do PE. Sprawdźcie, co się wydarzyło. Mamy zapis relacji na żywo.