Dawno nie było o niej głośno. Tak dziś żyje Joanna Lichocka

Joanna Lichocka nadal jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej komisji kultury.

Zasiada również w Radzie Mediów Narodowych.

Wykazała trzy lokale mieszkalne oraz grunty warte miliony złotych.

Z najmu nieruchomości otrzymała w 2025 roku blisko 290 tys. zł.

Co dziś robi Joanna Lichocka?

O Joannie Lichockiej nie jest ostatnio tak głośno jak przed laty, gdy regularnie znajdowała się w centrum ostrych politycznych sporów. Posłanka nie wycofała się jednak z życia publicznego. Nadal sprawuje mandat parlamentarny i pozostaje aktywna przede wszystkim w sprawach dotyczących kultury oraz mediów.

Lichocka jest zastępczynią przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu. Bierze udział w posiedzeniach komisji, zabiera głos w sprawach związanych z instytucjami kultury i mediami, a także występuje w roli sprawozdawcy przygotowywanych przez komisję projektów.

Jedną z inicjatyw, przy których pracowała, było ustanowienie 2026 roku Rokiem Sergiusza Piaseckiego. Posłanka przedstawiała w Sejmie sprawozdanie komisji dotyczące tego projektu.

Na początku czerwca 2026 roku Joanna Lichocka uczestniczyła również w spotkaniu z delegacją Komisji do spraw Kultury i Mediów niemieckiego Bundestagu. Polską stronę reprezentowała wspólnie z posłami koalicji rządzącej. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy kulturalnej i wyzwań stojących przed europejskimi mediami.

Joanna Lichocka nadal zasiada w Radzie Mediów Narodowych

Ważną częścią politycznej aktywności Joanny Lichockiej pozostają media publiczne. Posłanka jest członkinią Rady Mediów Narodowych, organu mającego kompetencje związane z powoływaniem i odwoływaniem władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Lichocka została ponownie wybrana do RMN w lipcu 2022 roku. Kadencja członków rady trwa sześć lat, dlatego jej obecna kadencja powinna zakończyć się w 2028 roku.

Choć po zmianie władzy w 2023 roku rola Rady Mediów Narodowych stała się przedmiotem ostrego sporu politycznego i prawnego, Lichocka nadal figuruje w oficjalnym składzie tego organu.

Jej sejmowa aktywność także przeczy tezie, że całkowicie usunęła się z polityki. Według danych Kancelarii Sejmu posłanka uczestniczyła w ponad 95 proc. głosowań przeprowadzonych podczas X kadencji.

Majątek Joanny Lichockiej. Nieruchomości za ponad 16 mln zł

Nazwisko posłanki ponownie znalazło się na pierwszych stronach za sprawą jej oświadczenia majątkowego za 2025 rok. Największą część wykazanego majątku stanowią nieruchomości.

Joanna Lichocka wpisała do dokumentu lokal mieszkalny o powierzchni 118,32 mkw. wraz z poddaszem mierzącym około 60 mkw. Wartość tej nieruchomości oszacowała na około 2,2 mln zł.

Posłanka ma również mieszkanie o powierzchni 152,35 mkw., którego deklarowana wartość wynosi około 2,7 mln zł, oraz lokal liczący 126,4 mkw. wraz z udziałem w hali garażowej, wyceniony na kolejne 2,2 mln zł.

Do mieszkań dochodzą grunty, których łączną wartość oszacowano na około 9,5 mln zł. Według medialnych wyliczeń wszystkie nieruchomości wykazane przez parlamentarzystkę mogą być warte ponad 16 mln zł.

Lichocka zarobiła blisko 290 tys. zł na wynajmie

Nieruchomości przynoszą posłance także znaczące wpływy. W oświadczeniu majątkowym Joanna Lichocka wykazała blisko 290 tys. zł z tytułu najmu. Średnio daje to ponad 24 tys. zł miesięcznie.

Poza przychodami z wynajmu otrzymała około 188,5 tys. zł uposażenia poselskiego oraz ponad 103 tys. zł wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Mediów Narodowych. Do jej dochodów należy doliczyć również dietę parlamentarną.

Posłanka wykazała jednocześnie kilka zobowiązań. Wśród nich znalazły się kredyt hipoteczny, pożyczka bankowa, pożyczka remontowa z Sejmu oraz pieniądze pożyczone od członków rodziny.

Nie zniknęła, ale działa dziś inaczej

Joanna Lichocka nie należy obecnie do polityków PiS, którzy codziennie prowadzą najgłośniejsze partyjne konferencje lub występują w pierwszym szeregu bieżących kampanii. Jej aktywność przeniosła się przede wszystkim do komisji sejmowych oraz instytucji zajmujących się mediami.

Najnowsze informacje o jej majątku sprawiły jednak, że ponownie zrobiło się o niej głośno. Trzy duże lokale, grunty warte miliony złotych i niemal 290 tys. zł rocznego przychodu z najmu stawiają Lichocką w gronie parlamentarzystów posiadających znaczny majątek nieruchomościowy.

Poniżej galeria zdjęć: Joanna Lichocka

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