Dawna wicepremier od Tusk ma nową posadę! Elżbieta Bieńkowska znalazła ją w Ukrainie

Znów jest głośno o Elżbiecie Bieńkowskiej. Była minister od Tuska ma nową posadę

Elżbieta Bieńkowska swego czasu była jedną z najbardziej znanych polityczek w Polsce. Zasłynęła m.in. z wypowiedzi na temat wielogodzinnych opóźnień pociągów związanych z trudnościami w komunikacji w styczniu 2014 z powodu mrozów, czyli: „Sorry, mamy taki klimat".

Teraz znów jest o niej głośno, ponieważ, jak przekazał portal branżowy rynek-kolejowy.pl Bieńkowska ma nową posadę. Trafiła ona do Rady Nadzorczej państwowych kolei. Jak podano: - Rada Nadzorcza Kolei Ukraińskich składa się z siedmiorga członków. Troje z nich jest wybieranych przez władze państwowe. Pozostałe stanowiska są obsadzane w drodze międzynarodowych konkursów. Po wprowadzeniu stanu wojennego w związku z rosyjską pełnoskalową inwazją procedury konkursowe zawieszono, z czasem jednak rząd Ukrainy postanowił do nich powrócić. Pierwszy po przerwie konkurs ogłoszono w połowie maja bieżącego roku - czytamy.

Oprócz Elżbiety Bieńkowskiej do Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich trafili także: niemiecki ekspert z zakresu logistyki Gebhard Hafer (dawniej w Kolejach Niemieckich) oraz Ukraińcy: wywodzący się z prywatnego biznesu Anatolij Amielin i były szef ukraińskiej administracji podatkowej Maksym Mokliak. Kadencja członków zasiadających w Radzie Nadzorczej Kolei Ukraińskich trwa trzy lata. Ukraińskie prawo przewiduje możliwość pełnienia tej funkcji przez kolejne trzyletnie okresy.

Kim jest Elżbieta Bieńkowska?

Elżbieta Bieńkowska urodziła się w 1964 roku w Katowicach. Ukończyła filologię orientalną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. Bieńkowska przez osiem lat (1999-2007) była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Później sześć lat sprawowała funkcję ministra rozwoju regionalnego. W 2013 roku została powołana na stanowiska wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Stanowisko komisarza Komisji Europejskiej piastowała od 1 listopada 2014 do 30 listopada 2019. We wrześniu 2023 została przewodniczącą brukselskiego think tanku. O Bieńkowskiej było też głośno z powodu nagrań, które zostały zarejestrowane w restauracji "Sowa i Przyjaciele", a opublikowane w 2015 roku w tygodniku "Do Rzeczy". W czasie jej rozmowy, która miała się odbyć w czerwcu 2014 roku, z ówczesnym szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, miały paść takie słowa: - Mówi, ja dostawałam, powiem ci 6 tysięcy... 6 tysięcy... Rozumiesz to? Albo złodziej, albo idiota... To jest niemożliwe, żeby ktoś za tyle pracował. Ona mówi, że jej koledzy z uczelni się w głowę pukają, albo nie wierzą właśnie, a jak uwierzą, to się w głowę pukają, co ona tu jeszcze robi.