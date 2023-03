Darmowe leki dla młodszych Polaków? Seniorzy zawiodą się, jeśli minister nie spełni obietnicy

Potrzebne leki 70 plus

Program darmowych refundowanych leków dla seniorów w wieku 75 plus obowiązuje od 2016 roku. Od tamtej pory wiele środowisk namawia rząd do rozszerzenia tego programu co najmniej na osoby 70 plus, gdyż wielu seniorów nie dożywa 75. urodzin.

Na początku lutego minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział podczas konferencji prasowej, że analizowana jest decyzja o wprowadzeniu darmowych leków dla osób 70 plus lub nawet 65 plus. - To temat debaty wyborczej. My jesteśmy do niej przygotowani – oznajmił. Po tej wypowiedzi ministra, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” złożona z organizacji pacjentów i ekspertów zaapelowała do rządu, aby wprowadził leki 70 plus.

Seniorzy liczą na Niedzielskiego

„Super Express” chciał dowiedzieć się, czy trwają prace nas spełnieniem postulatu. – Nic mi o tym nie wiadomo. Jeśli będzie rozszerzenie listy darmowych leków to o tym poinformujemy – ucina rozmowę Jarosław Rybarczyk z bura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli program 75 plus nie zostanie rozszerzony, seniorzy będą zawiedzeni. – Ciężko nam wyobrazić sobie wycofanie się ministra z takich deklaracji właśnie teraz, gdy kryzys gospodarczy uderza w najsłabszych obywateli jakimi są osoby starsze – mówi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. ABR

Marian Osiński (73 l.), emeryt z Siedlec: – Ceny leków oszalały. Nie wykupuję całych recept, bo mnie nie stać. Mam 1450 zł emerytury, po opłatach zostaje mi niewiele

