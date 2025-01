Dariusz Joński szczerze o Stanowskim. "To elektorat Nawrockiego lub Mentzena"

- Rafał Trzaskowski byłby świetnym prezydentem, bylibyśmy z niego dumni. Nie robiłby z pałacu „dziupli”, nie ułaskawiałby swoich kolegów. Mam wrażenie, że jego kontrkandydat popierany przez PiS, że jego koledzy liczą właśnie na to, że jak zostanie prezydentem, to akt łaski będzie wykorzystywany tak, jak za oceanem, gdzie Trump ułaskawił 1500 osób. Mogę sobie wyobrazić, że po wygranych przez Nawrockiego wyborach pod Pałac Prezydencki podjedzie autokar polityków PiS-u, którzy będą liczyli na to, że ten akt łaski zostanie użyty. Mówię to też w kontekście Andrzeja Dudy, który ułaskawił dwóch swoich kolegów, przestępców - ocenił.