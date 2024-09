Czy Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Współpracownik: "Zdrowie jest najważniejsze"

Nocna zmiana: "Nie wszystkie Ryśki to fajne chłopaki"

Zbigniew Ziobro rzadko udziela się publicznie. Najczęściej publikuje swoje przemyślenia na Twitterze, gdzie dostarcza także informacji na temat swojego zdrowia. Wiadomo, że przeszedł przez dwie chemio- i radioterapię oraz skomplikowaną operację.

- Można powiedzieć, że miałem dwa zabiegi w jednym, bo niestety pojawiły się komplikacje. Przechodziłem operację przełyku, ale okazało się, że z przyczyn anatomicznych jest ona niemożliwa do zakończenia. Chirurg zdecydował się więc na tak zwaną torakotomię tylno-boczną - mówił w jednym z wywiadów.

Teraz nieco nowych informacji na jego temat dostarczył jeden z jego współpracowników.

- Osoba, która przeszła wiele ciężkich zabiegów, z wysokim ryzykiem powikłań, nie jest w pełni zdrowa. Obecnie wytrwale przechodzi rehabilitację - ujawnił Sebastian Kaleta na antenie Polsatu.

Podkreślił, że jego współpracownicy modlą się, aby były szef resortu sprawiedliwości pokonał nowotwór i "wzmocnił walkę o praworządność w Polsce". Dodał także, że politycy Suwerennej Polski są w stałym kontakcie ze Zbigniewem Ziobrą i konsultują z nim kluczowe sprawy związane z polityką ugrupowania.

Sebastian Kaleta zdradził, że Zbigniew Ziobro wytrwale przechodzi przez rehabilitację i w pełni skupia się na rekonwalescencji. Sam ma nadzieję, że po powrocie do zdrowia Zbigniew Ziobro wróci do polityki.

- Jest wiele rzeczy ważnych w życiu, ale zdrowie i rodzina są najważniejsze - stwierdził poseł. - Wiadomo jak wygląda takie leczenie. Trzeba wiele miesięcy odczekać, by sprawdzić, czy było ono skuteczne - dodał.

Jak razie nic nie wydaje się wskazywać, by Zbigniew Ziobro miał w najbliższym czasie wrócić do pracy. O swojej decyzji na pewno poinformuje, gdy uzna to za stosowane.

