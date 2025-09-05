Czy wiatraki powinny powstawać 500 m od domów? Prezydent jest na nie. Poznaliśmy stanowczą opinię Polaków!

Rząd chciał zliberalizować przepisy, aby powstało więcej elektrowni wiatrowych, a tym samym mielibyśmy tańszy prąd.

Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na nowe przepisy.

Ankietowani w sondażu również nie zgadzają się na skrócenie odległości wiatraków od domów.

Weto prezydenta dla ustawy wiatrakowej

Prezydent Karol Nawrocki 21 sierpnia 2025 roku zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która miała na celu liberalizację zasad inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie. Ustawa zakładała m.in. zmniejszenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań z dotychczasowych 700 metrów do 500 metrów. Decyzję o lokalizacji miały podejmować rady gmin w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewidywał również rekompensaty dla mieszkańców: inwestorzy mieliby co roku wpłacać 20 tys. zł za każdy megawat mocy na fundusz partycypacyjny, z którego środki trafiałyby do osób mieszkających w promieniu kilometra od wiatraka. Maksymalna roczna wypłata dla jednej osoby miała wynosić 20 tys. zł.

Nawrocki uzasadnił weto słowami: „Wielu ludzi w całej Polsce protestowało przeciwko tzw. ustawie wiatrakowej; to rzecz oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków”. Dodał, że zmniejszenie odległości nie jest społecznie akceptowalne, a ustawa stanowi „rodzaj szantażu większości parlamentarnej i rządu – nie tylko względem Prezydenta Rzeczypospolitej, ale także względem społeczeństwa”.

Weto Nawrockiego dla ustawy wiatrakowej. Prawdziwe problemy są gdzie indziej

Rząd chce tańszej energii

Tak na weto zareagował szef rządu: „Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie i bez ustawy, niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych, przede wszystkim przez tak zwany repowering (zastępowanie starszych elektrowni przez nowe, wydajniejsze). Czyli te lokalizacje, które już są — tam będziemy wymieniali wiatraki, to będą dużo wydajniejsze turbiny” – powiedział premier Donald Tusk podczas briefingu. Dodał, że tam, gdzie uproszczone przepisy środowiskowe pozwolą, zostaną postawione wyższe maszty.

Premier zaznaczył, że nie zgadza się z prezydentem „i to w taki zasadniczy sposób”, a prąd z wiatraków popłynie — jak powiedział — „tak czy inaczej”. Tusk przyznał, że sam „nie przepada za krajobrazem, gdzie jest pełno wiatraków”, ale prąd generowany przez lądowe turbiny wiatrowe jest najtańszy i daje możliwość uzupełnienia bilansu energetycznego Polski. „Chcemy, musimy — i nie ma tu alternatywy — mieć tańszą energię. I to jest kwestia absolutnie nie tylko (...) codziennego życia polskich rodzin” – powiedział premier.

i Autor: SE

Polacy przeciwni bliskości wiatraków

A co o planowanym przez rząd zmniejszeniu minimalnej odległości wiatraków energetycznych od zabudowań sądzą Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu”. Okazuje się, że zdecydowanie na „tak” jest 18 proc. ankietowanych, a tyle samo jest „raczej na tak”. Czyli w sumie za zmniejszeniem minimalnej odległości od zabudowań opowiada się 36 proc. respondentów. Z kolei „raczej na nie” jest 24 proc. badanych, a zdecydowanie przeciwko wiatrakom w odległości 500 m od domów opowiada się aż 40 proc. respondentów. Łącznie przeciwnych jest więc 64 proc. ankietowanych. W wynikach pominięto odpowiedzi osób, które nie miały wyrobionego zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

