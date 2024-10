Czy to koniec prezesa PiS? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Prezes PiS na minusie? Ponad połowa Polaków mówi „nie”

Gdy pytanie dotyczy Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzi Polaków są jednoznaczne: 27 proc. uważa, że PiS „zdecydowanie nie” może wygrać wyborów pod jego wodzą, a 28,6 proc. deklaruje, że „raczej nie” widzi dla partii szans na sukces. Chociaż 10,5 proc. Polaków stawia na „zdecydowane tak”, a 23,7 proc. na „raczej tak”, to przytłaczająca większość widzi w Kaczyńskim bardziej hamulec niż napęd.

Zwolennicy PiS i Konfederacji trzymają stronę prezesa – ale inni wątpią

Zaskakująco, wyborcy PiS i Konfederacji wciąż mają sporo wiary w Kaczyńskiego. W tej grupie 47 proc. ankietowanych uważa, że prezes „raczej” może wygrać, a 23 proc. stawia na „zdecydowane tak”. Jednak nawet tu pojawiają się znaki zapytania: 21 proc. twierdzi, że „raczej nie”, a 4 proc. wskazuje na „zdecydowanie nie”. To pokazuje, że i w elektoracie PiS rosną wątpliwości.

W wyborcach opozycji Kaczyński wzbudza niemal wyłącznie brak nadziei. Zaledwie 6 proc. osób popierających Koalicję Obywatelską lub Trzecią Drogę wierzy w sukces PiS z Kaczyńskim jako liderem. Reszta wprost zaprzecza, by miało to jakiekolwiek szanse – 38 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 45 proc. – „zdecydowanie nie”. Sondaż to wyraźny sygnał, że Polacy mają dość starego kursu i coraz częściej spoglądają na prezesa PiS jak na balast, a nie lidera. Jeśli PiS chce walczyć o wyborcze zwycięstwo, być może czas na zmianę osoby na szczycie. Dalsze decyzje w tej sprawie mogą przesądzić nie tylko o przyszłości PiS, ale i o kierunku, w którym pójdzie cała polska scena polityczna. Dla polityka, który przez lata trzymał w partii mocną rękę, może to być jednak trudny krok.

