Radosław Sikorski w 2010 przegrał prawybory Platformy z Bronisławem Komorowskim (72 l.), a 10 lat później w zakulisowej partyjnej grze został zdystansowany przez Rafała Trzaskowskiego. Trzecia porażka byłaby dla niego trudna do zniesienia dlatego robi wszystko by tym razem partia postawiła na niego. Pewny do niedawna nominacji Trzaskowski napotyka na coraz większy opór. - Jest duże niezadowolenie z Rafała. Nie czuje dużej polityki. W 2020 roztrwonił potężny wyborczy majątek. Ludzie tego nie zapomnieli – słyszymy od jednego z polityków KO pragnących zachować anonimowość.

Tymczasem Sikorski od miesięcy zgłasza prezydenckiej aspiracje i jak twierdzi dr Bartłomiej Machnik nie byłby bez szans w ostatecznej rozgrywce. - Pamiętajmy, że chodzi o wygranie drugiej tury. Z tej dwójki to Sikorski ma zdecydowanie większe szanse na pozyskanie wyborców centrowych i prawicowych. Rafał Trzaskowski pozycjonuje się od lat jako lewicowy polityk – tłumaczy ekspert.

Sikorski mieszkał w Wielkiej Brytanii. Był też reporterem wojennym

Sikorskiemu trudno przypiąć jedną łatkę. Jego kariera jest jedna z bardziej nieoczywistych i spektakularnych w polskiej polityce. Tuż po maturze wyjechał do Wielkiej Brytanii uczyć się angielskiego. Na wyspach został na dłużej bo w Polsce wprowadzono stan wojenny. Po studiach na Oxfordzie pracował jako korespondent wojenny. Właśnie wtedy podróżował po Afganistanie w towarzystwie mudżahedinów walczących z sowietami i wykonał zdjęcie, za które dostał słynną nagrodę World Press Photo.

Po kilku latach wrócił do Polski był wiceszefem MON w rządzie Jana Olszewskiego (89 † l.). Działał w strukturach jego partii ROP, a dekadę później objął już MON w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Popadł jednak w niełaskę u Jarosława Kaczyńskiego (75 l.) i zmienił obóz polityczny szybko stając się jednym z bardziej gorliwych wrogów… PiS.

W międzyczasie Sikorski ożenił się z Anne Applebaum (60 l.), bardzo wpływową amerykańską dziennikarką. Małżeństwo kupiło i wyremontowało zabytkowy dworek w Chobielinie i doczekało się dwóch synów, z których jeden służy w amerykańskiej armii.

Jest jak jednoosobowa partia

- Zawsze wyróżniał się tym, że jest jednoosobową partią polityczną. Nie wiem, czy teraz zbudował coś wewnątrz Platformy Obywatelskiej – wspomina Jerzy Polaczek (63 l.), który pracował z Sikorskim w rządize PiS. I faktycznie Rafał Trzaskowski ma nieporównanie większe zaplecze w partii, ale i Sikorski odrobił lekcje sprzed lat. - Obaj kandydaci są fantastyczni, a mojemu sercu bliższy jest Radek Sikorski – mówi Marcin Bosacki (54 l.).

Tajemnicą nie jest też bliska znajomość szefa dyplomacji z Romanem Giertychem (53 l.).

Długo był traktowany jako ciało obce w PO, ale teraz młodsze pokolenie działaczy nie pamięta już, że Sikorski funkcjonował kiedyś po drugiej stronie barykady. Czuję, że Donald Tusk może postawić na Sikorskiego. Utwardzenie kursu w sprawie migrantów, skupienie się na bezpieczeństwie, to wszystko wygląda jak przygotowywanie gruntu pod jego kandydaturę. - mówi nam polityk KO.